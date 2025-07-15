За счет бедных. Почему прокуроры получают по 200 тысяч гривень пенсии и что чиновники планируют с этим делать?

Самые высокие пенсии прокуроров в сотню раз превышают минимальную, а право выйти на отдых они получают до 40 лет. Как государство пытается это исправить?

Минимальный размер пенсии составляет 2 310 грн в месяц, а почти 400 тыс. украинских пенсионеров получают до 3 тыс. грн, свидетельствуют данные Пенсионного фонда. Это при том, что пенсионер-рекордсмен получает 390 тыс. грн - в 160 раз больше минимальной и в 16 раз - максимально разрешенной законодательством.

Такая несправедливость порождает неверие в пенсионную систему и нежелание граждан быть ее частью: работать официально и делать взносы в социальные фонды. В результате государство ежегодно недополучает до 230 млрд грн налогов из-за того, что значительная часть украинцев работает в тени.

Власть наконец обратила на это внимание и решила пересмотреть некоторые специальные пенсионные режимы. Первыми на этом пути стали привилегии для прокуроров, скандал о злоупотреблениях с пенсиями по инвалидности которых до сих пор на устах. Однако, похоже, даже публичного резонанса недостаточно, чтобы воплотить эти изменения в жизнь.

Как власть планирует ограничить спецпенсии прокуроров, кто выступает против и почему это лишь первый и самый легкий шаг в большой реформе пенсионной системы?

Прокурорская пенсия

В октябре 2024 года в Украине разгорелся скандал вокруг руководительницы медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) Хмельницкой области Татьяны Крупы и областной прокуратуры. Оказалось, что 49 прокуроров области имели оформленную инвалидность и получали соответствующие пенсионные выплаты.

На самом деле проблема с пенсиями прокуроров гораздо глубже фиктивных инвалидности, ведь получать сверхвысокие выплаты от государства и продолжать работать на основном рабочем месте можно без признания факта инвалидности, а вполне легально по действующему законодательству. Более того, сами прокуроры этим активно пользуются и получают сотни тысяч пенсионных гривен в месяц.

По данным Министерства социальной политики, самая высокая пенсия прокурора в Украине в 2024 году составляла 251 тыс. грн в месяц. В начале 2025 года государство ввело специальные коэффициенты для сверхбольших выплат, после чего размер самых высоких прокурорских пенсий уменьшился до "всего" 51,5 тыс. грн.

Самая же высокая пенсия в целом по стране - 390,2 тыс. грн, ее получает бывшая судья. Формально эта выплата является не пенсией, а пожизненным денежным содержанием судьи, однако фактически этот вид выплат является аналогом пенсии.

Как такие высокие пенсии могут существовать в стране, где размер выплаты 3,7 млн человек не дотягивает даже до 4 тыс. грн? Ответ - в специальных условиях выхода на пенсию, которые государство гарантировало отдельным группам лиц в отраслевых законах. Так, закон "О прокуратуре" предоставляет работникам этого органа ряд существенных льгот.

Во-первых - льготный возраст выхода на пенсию. Прокуроры имеют право на пенсию после того, как получат 25 лет трудового стажа (из которых 15 лет - на должностях в прокуратуре). Для обычных украинцев право на пенсию наступает при наличии 35 лет трудового стажа и не ранее 60 лет (в некоторых случаях - в 63 или 65 лет).

Эта льгота позволяет прокурорам получать пенсию в относительно раннем возрасте. По данным Минсоцполитики, средний возраст выхода прокуроров на пенсию составляет 47 лет. При этом в Украине есть шестеро прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет и которым еще не исполнилось 40 лет.

Обычно такие молодые пенсионеры продолжают работать в органах прокуратуры и вместе с пенсией получают зарплату. Сейчас насчитывается 5 739 прокуроров, которые получают пенсию за выслугу лет. Из них почти половина - 2 262 - работают. Из них 1 150-м не исполнилось 50 лет, еще 815 лицам сейчас от 50 до 60 лет.

Во-вторых, размер пенсии прокурора закреплен на уровне 60% от его зарплаты. В то же время на прокуроров распространяется общее для всех ограничение максимального размера пенсии: десять прожиточных минимумов (сейчас 23 100 грн). Прокуроры обходят эту норму и через суды добиваются выплат на сотни тысяч гривен.

Для других категорий граждан размер пенсий рассчитывается по формуле и зависит от средней зарплаты на всех местах работы и количества лет трудового стажа. Размер обычной солидарной пенсии составляет 30-40% от зарплаты человека.

В-третьих - льготные условия пересмотра размера пенсии. Выплата для прокуроров не только составляет 60% от их среднего заработка за последние два года, но и привязана к зарплате прокурора, работающего на должности, которую ранее занимал пенсионер. Иными словами, каждый раз, когда растет уровень зарплат в органах прокуратуры, растут и размеры пенсий прокуроров.

Кроме того, пенсионеры-прокуроры имеют право на ежегодную индексацию, которую проводят для выплат всех пенсионеров. То есть выплаты прокуроров повышаются чаще, чем для остальных граждан, и в больших размерах. Однако даже этих льгот прокурорам мало. Они борются за пенсионные выплаты на сотни тысяч гривен.

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Прокуроры через суд отменяют ограничение максимального размера пенсии (десять прожиточных минимумов) и просят назначить им пенсию по законодательству, которое утратило силу. По данным Минсоцполитики, в Украине есть 1 200 таких прокуроров-пенсионеров. Средний размер их выплат составляет 50 600 грн в месяц.

В правительстве считают льготные условия выхода на пенсию прокуроров чрезмерными.

"Мы проанализировали международный опыт специальных пенсионных режимов и обнаружили, что такие льготы государства предоставляют лицам, которые во время выполнения своей работы рискуют жизнью: пожарным, полицейским и военнослужащим. Кроме того, ни в одной стране Европы нет такого, чтобы пенсионные льготы касались как формулы расчета выплаты, так и возраста, когда лицо может выйти на заслуженный отдых", - отметила заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

На днях Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который пересматривает пенсионные привилегии прокуроров. Дальнейшее рассмотрение документа натолкнулось на сопротивление работников прокуратуры, других спецпенсионеров и некоторых депутатов.

Как предлагают изменить пенсии прокуроров

После скандала с пенсиями по инвалидности хмельницких прокуроров состоялось заседание СНБО, по итогам которого решили пересмотреть механизм начисления пенсий чиновникам госорганов. Вскоре появился законопроект, который убирает некоторые пенсионные льготы этой категории лиц. Документ предусматривает следующие ключевые изменения:

запрет прокурорам получать пенсию за выслугу лет и одновременно продолжать работать;

постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет (для лиц, родившихся после 1985 года);

сохранение только одного способа повышения пенсионной выплаты - в рамках общей индексации пенсий (запрет пересчитывать пенсию каждый раз, когда меняется оклад работников прокуратуры).

При этом специальной формулы расчета размера пенсии законопроект не меняет: прокуроры, как и раньше, будут получать 60% от своей зарплаты. Однако такой "компромисс" не устраивает представителей прокуратуры.

В Офисе генерального прокурора (ОГП) заявили, что не поддерживают предложенные изменения. Об этом офис сообщил парламентскому комитету по вопросам социальной политики во время подготовки законопроекта ко второму чтению.

В ОГП считают, что документ сужает гарантии социальной защиты прокуроров и нарушает "принцип юридической определенности". Мол, когда люди идут работать в прокуратуру, то делают это, в частности, потому, что ожидают льготы по выходу на пенсию. Парламент же эти льготы отменяет, чем нарушает права прокуроров.

Эту позицию поддерживают депутаты из правоохранительного комитета Верховной Рады.

"Нельзя сказать, что молодой сотрудник приходит в прокуратуру и он не сформировал своего взгляда (ожиданий относительно будущей пенсии - ЭП). Чего же он тогда туда пришел? Нельзя менять условия (работы) без согласования сторон", - заявил заместитель председателя правоохранительного комитета Григорий Мамка.

"Прокурор имеет право на те условия пенсионного обеспечения, на которые он соглашался при принятии на работу. Если инициатива будет принята в этом виде, это повлечет за собой иски в суд, в частности Конституционный. Он примет решение в пользу прокуроров", - уверен представитель ОГП Антон Войтенко.

Его слова не безосновательны. Конституционный суд не раз становился на сторону пенсионеров в делах, касающихся спецпенсионеров. Часто такие решения суда приводили к правовой неопределенности и "лавине" судебных решений о перерасчете пенсий.

Обычно во время слушаний о законности пересмотра пенсионных норм Конституционный суд не учитывает мнения авторов таких инициатив - представителей правительства и народных депутатов, говорит глава социального комитета Верховной Рады Галина Третьякова.

"Почему Конституционный суд придумал формулировку "легитимные ожидания" и применяет ее только к прокурорам? Почему не применяет к женщинам, которым с 2011 года повысили пенсионный возраст, чтобы снова этот возраст снизить? Может, потому, что женщины понимают, что в стране стало меньше детей и мы не можем увеличивать на них нагрузку, чтобы они содержали большее количество пенсионеров?" - спрашивает она.

Прокуроры же убеждены, что пересмотр их пенсионных прав приведет к кадровому кризису в "органах". "Представители ОГП сообщали о рисках введения новых подходов в пенсионном обеспечении прокуроров для системы органов прокуратуры в целом: отток профессиональных кадров, что недопустимо в условиях военного положения, возмещение по решениям судов о восстановлении нарушенных пенсионных прав и т.д.", - добавили в Офисе генпрокурора в ответ на запрос ЭП.

Кроме того, противники пересмотра пенсионных льгот прокуроров считают, что несправедливо первыми лишать таких льгот именно эту категорию спецпенсионеров, при этом оставляя привилегии и льготы для правоохранителей.

"Правоохранительная система построена таким образом, что вся нагрузка от Нацполиции, ГБР и СБУ контролируются в форме процессуального руководства прокурором. Как так, что для органов, у которых меньше нагрузка, мы ничего не меняем, а прокуроров уже ограничиваем?" - риторически спрашивал Мамка.

По его словам, если государство уже начало пересматривать специальные пенсионные режимы, то должно это делать для всех: и прокуроров, и правоохранителей, и судей.

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Возможно, не осознавая этого, депутат раскрыл планы чиновников. Как сообщили ЭП в Минсоцполитики и социальном комитете, там планируют пересмотреть большинство специальных пенсионных режимов и ограничить уровень льгот.

"Любой работодатель, в том числе государственный орган, имеет право предлагать дополнительное пенсионное обеспечение для сотрудников, но правила такого обеспечения должны быть прозрачны и справедливы. Как показывает международная практика, такие расширенные права должны быть обеспечены дополнительными взносами.

Депутаты решили начать с внесения изменений в специальные пенсионные права прокуроров, но мы параллельно движемся в сторону того, чтобы предложить новые условия для всех работодателей, не только для прокуратуры", - отмечает Марчак.

Начало пути

Пенсионная система Украины несправедлива не только потому, что у одних пенсии едва достигают 4 тыс. грн, а у других превышают 200 тыс. грн. Ключевая несправедливость заключается в том, что сверхбольшие пенсионные выплаты спецпенсионерам финансируются взносами и тех, кто будет претендовать на малые пенсии.

"В течение трудовой деятельности человек, который выходит на пенсию по общему законодательству, в среднем платит взносов в Пенсионный фонд на полмиллиона гривен больше, чем потом получает в виде пенсии. Для спецпенсионеров этот "баланс" отрицательный. Например, сотрудники специальных органов или прокуратуры в среднем делают взносов на 3,1-3,8 миллиона гривен меньше, чем потом государство выплачивает им в виде пенсий", - объясняет Марчак.

В текущем виде пенсионная система предполагает, что большинство граждан, которые в итоге будут претендовать на мизерные пенсии, субсидируют сверхбольшие выплаты меньшинству "избранных" специальных пенсионеров, которые делают наименьший вклад в общую систему и имеют льготы по возрасту выхода на отдых.

Раньше эта система работала несколько иначе. Финансирование выплаты специальных пенсий происходило не из Пенсионного фонда, а за средства министерств и ведомств, работникам которых государство и обещало такие спецпенсии. Например, выплаты прокурорам осуществлялись из бюджета Генеральной прокуратуры (сейчас - ОГП), бывшим военнослужащим - из бюджета Минобороны.

"Когда пенсионное обеспечение забрали из бюджетов ведомств, они перестали чувствовать их величину и последствия от привязки размера пенсии к денежному обеспечению тех, кто продолжает работать. Возникла ситуация, когда размер пенсии стал превышать размер зарплаты, которую человек получал, пока работал. То есть коэффициент замещения спецпенсионеров превысил 100%, тогда как для большинства украинцев он составляет лишь около 30-40%", - говорит Третьякова.

Чиновники и депутаты хотят вернуть специальное пенсионное обеспечение в сферу ответственности и финансирования ведомств, которые эти льготы предоставляют. Первыми на этом пути стали прокуроры - прежде всего из-за решения СНБО.

Однако это лишь одна из наименее многочисленных категорий спецпенсионеров, нормировать выплаты которым будет относительно просто. Гораздо более сложным вызовом станет нормирование специальных пенсионных режимов для бывших военнослужащих и правоохранителей (Национальная полиция, ГБР, НАБУ, БЭБ и другие).

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Действующее законодательство о спецпенсиях военным и силовикам принималось до большой войны. Оно предусматривает льготы в виде специальной формулы расчета выплаты (размер пенсии составляет до 70% от текущего денежного обеспечения лиц, продолжающих служить на аналогичной должности) и в виде раннего выхода на отдых. Закон позволяет кадровым военным и работникам силовых ведомств выходить на пенсию в 45 лет и раньше, имея 25 лет выслуги.

По данным Минсоцполитики, в Украине насчитывается 635,8 тыс. бывших военных и силовиков, получающих пенсию за выслугу лет. Средний возраст выхода - 51 год. Среди таких спецпенсионеров есть около 145,2 тыс. мужчин призывного возраста (до 60 лет), которые не работают, не имеют инвалидности и не служат в армии.

Закон о пенсиях военных и правоохранителей писался задолго до большой войны, поэтому он предусматривает предоставление льготы по профессиональному признаку, а не по факту участия или неучастия в боях. Как следствие, он не предусматривает никаких льгот для мобилизованных украинцев, которые, как и кадровые военные, защищают государство.

Единственная льгота, на которую может претендовать мобилизованный, - пятилетняя "скидка" по возрасту выхода на пенсию. Ее получают участники боевых действий (УБД). Однако эта скидка может сыграть против такого военного. Если он выйдет на пенсию раньше, то будет иметь меньше лет трудового стажа и будет получать меньший размер пенсии.

В правительстве считают, что именно статус УБД должен давать право на пенсионную льготу, и планируют инициировать соответствующий пересмотр законодательства. Подобные изменения могут вызвать еще большее сопротивление не только правоохранителей и бывших военных, но и общества, для которого пенсии военных являются социально чувствительной темой.

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Украина не может позволить себе ту систему пенсионных льгот, которую гарантирует законодательство. Даже после войны государство еще долго будет ощущать ее последствия в виде разрушенной инфраструктуры, уменьшенных налоговых поступлений и большого долга, взятого для выживания страны. Учитывая текущий демографический кризис, выплата даже минимальных пенсий станет для государства вызовом.

Правительственный проект пенсионной реформы предлагает постепенно отказаться от спецпенсий из бюджета и заменить их дополнительными взносами в накопительные пенсионные фонды. Однако перспективы такой реформы призрачны, ведь даже в случае успеха законопроекта в сессионном зале его, скорее всего, отменят судьи.

Если же ничего не менять, то пенсионная система будет напоминать анти-Робин Гуда: она будет забирать деньги у большинства бедных и отдавать их меньшинству самых богатых.

"В солидарном уровне пенсионной системы если кто-то получает больше, то это означает, что он у кого-то забрал. Чтобы обеспечить богатым такую пенсию, правительство в течение последних лет занижает прожиточный минимум, который является минимальной пенсией. То есть чтобы платить кому-то по 200 тысяч гривен, мы забираем деньги у самых бедных, а потом говорим, что боремся с бедностью", - резюмирует Третьякова.