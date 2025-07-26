"Кризис доткомов 2.0": фондовый рынок США показывает признаки нового пузыря

Непрерывный рост на Уолл-Стрит этим летом приблизил оценки акций к рекордным уровням, что вызвало опасения, что рынки входят на территорию пузыря.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Индекс S&P 500 достиг ряда рекордных максимумов в этом месяце, а стоимость займов для американских корпораций, по сравнению с государственным долгом, приближается к самому низкому уровню за десятилетие.

Акции технологических компаний стремительно растут - Nvidia стала первой публичной компанией с рыночной капитализацией в 4 триллиона долларов - а бум акций 2021 года вернулся, когда розничные трейдеры массово покупают акции производителя камер GoPro и сети пончиковых Krispy Kreme.

"Я думаю, вы начинаете видеть некоторые очень ранние параллели с тем, что мы видели во время бума интернет-компаний в конце 90-х - начале 2000-х годов", - сказал Дэн Иваскин, главный инвестиционный директор компании Pimco с активами на 2,1 триллиона долларов. "Существует менталитет лотерейного билета, который всегда существует... Это опасная ситуация".

Акции в индексе S&P 500 сейчас оцениваются инвесторами более чем в 3,3 раза за их продажу по данным Bloomberg, что является историческим максимумом.

Индикатор "эйфории на рынке" от Barclays вырос вдвое от нормы, попав в территорию, которая ранее ассоциировалась с активными пузырями.

"Индикатор явно показывает, что рынок находится в состоянии эйфории", - сказал Стефано Паскале, руководитель стратегии деривативов на американском рынке акций в банке.

Акции стали нечувствительными к беспокойству относительно чрезмерного заимствования правительством США и независимости Федеральной резервной системы, что повлияло на государственные облигации и доллар, который снизился почти на 10 процентов в этом году относительно корзины конкурентных валют.

Большинство крупных технологических компаний, которые ответственны за основную часть роста американского рынка в последние годы, способствовали восстановлению после продажи ранее в этом году. Производитель чипов Nvidia и материнская компания Facebook Meta выросли на 100 процентов и 50 процентов с момента их минимумов в апреле.

"Рынок оценивает текущих доминирующих игроков в области искусственного интеллекта так, будто в будущем у них не будет конкуренции", - сказал он. "В то же время есть осторожность в отношении ухода от популярных и пухлых компаний, потому что, если вы опоздали, вам будет трудно".

Группа меньших компаний продемонстрировала еще лучшие результаты. Сильные продажи благодаря государственным контрактам помогли оборонной группе Palantir вырасти на 140 процентов с момента минимумов ее акций в апреле.

Криптовалютная биржа Coinbase выросла почти на 180 процентов, поднятая волной оптимизма в индустрии цифровых активов, вызванной победой Трампа на выборах в ноябре.

Биткойн впервые преодолел отметку $120,000 на прошлой неделе, поскольку компании и инвесторы продолжают вкладывать деньги в криптоактивы, которые становятся частью основного финансового рынка.

Эйфория распространилась и на корпоративный кредит, где дополнительный процент на высоко оцениваемые американские компании над государственными облигациями сократился до 0,8 процентного пункта, приближаясь к самому низкому уровню с 2005 года.

Анализы Deutsche Bank поставили вопрос, не является ли увеличение займов для финансирования покупки акций признаком "самой горячей эйфории" с 1999 и 2007 годов.

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Напомним:

Акции сети пончиков Krispy Kreme и производителя камер GoPro резко взлетели, поскольку розничные инвесторы начали массово скупать ранее непопулярные компании - новый всплеск мем-акционной лихорадки.

Японский фондовый рынок завершил торги ростом после новостей о новом торговом соглашении между США и Японией.