"Криза доткомів 2.0": фондовий ринок США показує ознаки нової бульбашки

Безперервне зростання на Волл-Стріт цього літа наблизило оцінки акцій до рекордних рівнів, що викликало побоювання, що ринки входять на територію бульбашки.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Індекс S&P 500 досяг низки рекордних максимумів цього місяця, а вартість позик для американських корпорацій, порівняно з державним боргом, наближається до найнижчого рівня за десятиліття.

Акції технологічних компаній стрімко зростають - Nvidia стала першою публічною компанією з ринковою капіталізацією в 4 трильйони доларів - а бум акцій 2021 року повернувся, коли роздрібні трейдери масово купують акції виробника камер GoPro і мережі пончикових Krispy Kreme.

"Я думаю, ви починаєте бачити деякі дуже ранні паралелі з тим, що ми бачили під час буму інтернет-компаній наприкінці 90-х - початку 2000-х років", - сказав Ден Іваскін, головний інвестиційний директор компанії Pimco з активами на 2,1 трильйона доларів. "Існує менталітет лотерейного квитка, який завжди існує... Це небезпечна ситуація".

Акції в індексі S&P 500 наразі оцінюються інвесторами більш ніж у 3,3 раза за їхній продаж за даними Bloomberg, що є історичним максимумом.

Індикатор "ейфорії на ринку" від Barclays зріс удвічі від норми, потрапивши в територію, яка раніше асоціювалася з активними бульбашками.

"Індикатор явно показує, що ринок перебуває в стані ейфорії", - сказав Стефано Паскале, керівник стратегії деривативів на американському ринку акцій у банку.

Акції стали нечутливими до занепокоєння щодо надмірного запозичення урядом США та незалежності Федеральної резервної системи, що вплинуло на державні облігації та долар, який знизився майже на 10 відсотків цього року відносно кошика конкурентних валют.

Більшість великих технологічних компаній, які відповідальні за основну частину зростання американського ринку в останні роки, сприяли відновленню після продажу раніше цього року. Виробник чипів Nvidia і материнська компанія Facebook Meta виросли на 100 відсотків і 50 відсотків з моменту їхніх мінімумів у квітні.

"Ринок оцінює поточних домінуючих гравців у галузі штучного інтелекту так, ніби в майбутньому у них не буде конкуренції", - сказав він. "Водночас є обережність щодо відходу від популярних і пухких компаній, тому що, якщо ви запізнилися, вам буде важко".

Група менших компаній продемонструвала ще кращі результати. Сильні продажі завдяки державним контрактам допомогли оборонній групі Palantir вирости на 140 відсотків з моменту мінімумів її акцій у квітні.

Криптовалютна біржа Coinbase зросла майже на 180 відсотків, піднята хвилею оптимізму в індустрії цифрових активів, спричиненою перемогою Трампа на виборах у листопаді.

Біткойн вперше подолав позначку $120,000 минулого тижня, оскільки компанії та інвестори продовжують вкладати гроші в криптоактиви, які стають частиною основного фінансового ринку.

Ейфорія поширилася і на корпоративний кредит, де додатковий відсоток на високо оцінювані американські компанії над державними облігаціями скоротився до 0,8 процентного пункту, наближаючись до найнижчого рівня з 2005 року.

Аналізи Deutsche Bank поставили питання, чи не є збільшення позик для фінансування купівлі акцій ознакою "найгарячішої ейфорії" з 1999 і 2007 років.

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Нагадаємо:

Акції мережі пончиків Krispy Kreme і виробника камер GoPro різко злетіли, оскільки роздрібні інвестори почали масово скуповувати раніше непопулярні компанії - новий сплеск мем-акційної лихоманки.

Японський фондовий ринок завершив торги зростанням після новин про нову торговельну угоду між США і Японією.