Мем-акции вернулись: на этот раз Reddit инвестирует в пончики и экшн-камеры

В среду акции сети пончиков Krispy Kreme и производителя камер GoPro резко взлетели, поскольку розничные инвесторы начали массово скупать ранее непопулярные компании - новый всплеск мем-акционной лихорадки.

Об этом сообщает газета Financial Times.

GoPro выросла почти на 50% в начале торгов, а Krispy Kreme - на 12%. Обе компании стали частью небольшой группы акций, которые сейчас активно обсуждают на форуме WallStreetBets в Reddit - именно там в 2021 году разразилась "мемная" истерия вокруг GameStop.

Типичный пост во вторник вечером писал: "60k DNUT YOLO" - то есть кто-то вложился на 60 тысяч в тикер акций Krispy Kreme (DNUT) по принципу "живешь только раз" (YOLO).

Инвесторы снова нацеливаются на акции, которые сильно зашорчены (то есть на которые активно делают ставки на падение), что напоминает ситуацию 2021 года, когда мелкие трейдеры с Reddit пытались нанести ущерб хедж-фондам, которые играли против GameStop.

"Сравнение с 2021 годом уместно - сейчас царит точно такое же настроение," - сказал стратег из Bespoke Investment Group Джордж Пиркс. "На рынке есть горячие точки, и чувствуется определенное "пузырьковое" поведение."

Это возвращение мем-акций происходит на фоне общего роста рисковых инвестиций - S&P 500 уже 11 раз обновлял рекорд в этом году, последний - в понедельник.

По данным VandaTrack, в первой половине 2025 года индивидуальные инвесторы вложили рекордные 155 миллиардов долларов в американские акции и биржевые фонды - даже больше, чем в 2021 году.

В начале июля индекс Goldman Sachs, который отслеживает настроение розничных инвесторов, превысил уровни начала 2021 года. Многие, кто вернулся на рынок после падения в апреле, уже получили значительные прибыли.

"Мем-акции снова в моде, и самые рискованные из них приносят наибольшую прибыль," - сказал Эндрю Слиммон, старший портфельный менеджер Morgan Stanley.

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