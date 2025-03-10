Юбилей технологического пузыря: история величайшего обмана 90-х

История о том, как веру в технологическую революцию заменила банальная жадность и ощущение упущенных возможностей.

Ровно 25 лет назад начался один из крупнейших финансовых кризисов в мире технологий - так называемый "пузырь доткомов". В 90-х интернет-компании стремительно набирали популярность, открывая новые возможности для бизнеса. Однако большинство из них не приносили реальной прибыли. Их ценность базировалась только на популярности и вере в то, что технологии изменят мир.

Уже выросло целое поколение, которое почти ничего не знает о компаниях, которые когда-то были аналогами Google или Facebook. Чтобы не просто пересказывать историю десятков стартапов, которые сначала стремительно росли, а потом исчезали, ЭП решила рассказать реальную историю вымышленной компании DotNext.

DotNext - это обобщенный образ тех компаний, которые в середине 90-х быстро привлекали инвестиции, выходили на биржу, но после 2000 года многие из них обанкротились и исчезли с рынка.

Ее основатель, Марк Кэмпбелл, олицетворяет типичного предпринимателя дотком-эпохи: технарь с видением, отличный продавец идей, но плохой управленец. Он верил в свою миссию до конца, даже когда реальность свидетельствовала об обратном. Его партнеры, Сара Дойл и Ричард Лоуренс, воплощают функционеров той эпохи, которые активно способствовали раздуванию финансового пузыря.

Все события, факты и цифры, не касающиеся DotNext, проверены и соответствуют действительности.

Начало

Марку Кэмпбеллу 54 года, он приехал в Киев, чтобы прочитать курс кризисного менеджмента для одного из частных университетов. Его карьера - это набор самых разных амплуа: руководитель компании с капитализацией в 2 млрд долл., один из первых инвесторов в Google и Snapchat и даже внештатный эксперт по инновациям в администрации Барака Обамы.

Но последние десять лет он классический chairman - член нескольких наблюдательных советов. Чтобы разнообразить свою жизнь, Кэмпбелл раз в год читает авторский курс в университетах Центрально-Восточной Европы. В 2025 году он принял приглашение из Украины.

ЭП встретилась с Кэмпбеллом в начале марта в кафе неподалеку от Софийского собора. Среди молодежи, которая обсуждает альтернативный кофе и новости из-за океана, его ничего не выдает как американского миллионера. Он приветлив, улыбчив и может часами говорить обо всем: от американо-украинских отношений до искусственного интеллекта в образовании.

Впрочем, цель нашего разговора несколько иная. Нам интересно услышать историю его молодости и компании DotNext, одного из самых ярких символов пузыря доткомов. Похоже, за более чем два десятилетия Кэмпбелл обуздал все эмоции, связанные с его первым большим успехом и одновременно провалом.

Однако его рассказ об одном из крупнейших кризисов в технологическом мире от этого не становится менее интересным.

Рынок, которого не существовало

В начале 1990-х компьютеры только начинали становиться частью интерьера американских домов. Их популярность была настолько велика, что уже в 1994 году треть американских семей имела персональный компьютер.

Однако их использование существенно отличалось от сегодняшнего. Первые компьютеры служили преимущественно для работы, учебы или игр, а не для непрерывного серфинга в интернете. Дело в том, что всемирная паутина только появлялась, и там банально нечего было делать. В середине 1992 года в интернете существовало всего около 30 сайтов.

В семье Кэмпбеллов первый компьютер появился еще в 1983 году, когда 12-летний Марк самостоятельно его собрал. К 16 годам он уже программировал на Pascal и C, так что выбор будущей профессии был очевиден. Выросший в семье профессора компьютерных наук и школьной учительницы, в 1989 году Кэмпбелл поступает в Стэнфорд, чтобы продолжить дело отца и изучать компьютерные науки.

В 90-х персональные компьютеры стали неотъемлемой частью повседневной жизни американцев, открывая эру интернета и дотком-бума getty images

В первой половине 90-х Стэнфорд, только начинавший становиться одним из центров технологической индустрии США, и, попав сюда из маленького городка Остин, Кэмпбелл сразу почувствовал влияние среды.

Сам того не понимая, Кэмпбелл за годы обучения становится частью сообщества, о которых через несколько лет будут говорить как о владельцах самых успешных технологических компаний Америки.

Поворотным моментом в его жизни стала стажировка в Apple на последних курсах университета. Оказавшись в мире Джобса и Возняка, он окончательно убедился: будущее принадлежит технологиям и инновациям.

Но что конкретно нужно работы 22-летний Кэмпбелл пока не знал. "После университета я устроился в Netscape, но быстро понял, что работа обычного инженера - не для меня. Меня не покидала мысль, что настоящего результата можно достичь только в собственном бизнесе", - вспоминает Кэмпбелл.

На тот момент Netscape Communications была на пике популярности. Ее браузер, Netscape Navigator, удерживал 80% рынка. То есть 8 пользователей из 10 имели на своем компьютере именно этот браузер.

Netscape Navigator стал одним из факторов появления и популярности компаний, чья бизнес-модель полностью основывается на работе в интернет. Однако настоящий фурор случился, когда 5 июля 1995 года финансовый аналитик Джеф Безос официально запустил компанию, которая занималась продажей книг в интернете, - Amazon.

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В том же году программист Пьер Омидьяр запустил AuctionWeb - онлайн-аукцион, который впоследствии стал eBay. Сначала это был просто эксперимент, но когда первым проданным лотом стал сломанный лазерный указатель, Омидьяр понял, что создал нечто большее, чем просто хобби.

Amazon и eBay развивались космическими темпами, каждый квартал приумножая количество пользователей. Их успех стал сигналом для всех, кто разбирался в технологиях: интернет стал местом где можно вести бизнес, фактически новым рынком с неограниченными возможностями.

Между 1995 и 2000 годами появляются сотни интернет-компаний. В то время казалось, что добавление ".com" в название автоматически гарантирует успех. Новые бизнесы охватывали самые разные сферы: электронную коммерцию (eBay, Pets.com), медиа (Yahoo, Salon.com), социальные сети (TheGlobe.com, GeoCities) и даже доставку (Webvan, Kozmo.com).

В 1997 году Кэмпбелл, вдохновленный стремительным развитием интернет-бизнеса, основывает DotNext - онлайн-маркетплейс, который должен был изменить традиционный шопинг. Его концепция была простой, но революционной: DotNext не занимался продажей товаров, а лишь объединял продавцов и покупателей на одной платформе. Первые регистрировались и выставляли свои товары, а вторые находили их и покупали. Сама компания должна была получать комиссию за каждую транзакцию.

На волне всеобщего ажиотажа компания быстро набирала популярность. Хороший старт DotNext привлек внимание инвесторов, которые уже в то время были готовы вкладываться в любой бизнес связанный с интернетом.

"С технической стороны создать DotNext не было особенно трудно. Еще перед запуском мы смогли привлечь первые инвестиции от частных инвесторов, которым понравилась наша идея. Тогда уже все знали о eBay или Amazon, поэтому было достаточно просто объяснить, что наша компания будет работать по аналогичной модели", - вспоминает Кэмпбелл.

Если ты не растешь на 300% в год - ты мертв

Бум доткомов имел одну характерную черту, которая прослеживалась почти в каждой новой интернет-компании - стремление быстро стать большими. Эту стратегию сформулировал Джефф Безос, который одним из первых сравнил интернет-коммерцию с золотой лихорадкой, поэтому самым важным было занять наиболее выгодные "участки" рынка.

Джефф Безос подпитывал дотком-эйфорию агрессивным ростом Amazon без прибыли, но его долгосрочная стратегия спасла компанию после краха Washingtonian

Для владельцев доткомов главной задачей стало завоевание рынка и увеличение продаж, а прибыль отходила на второй план. Компании делали ставку на маркетинг и рекламу, которые закрепляли их позиционирование, а система скидок и программ лояльности помогала привлекать новую аудиторию.

В конце концов, интернет-бизнес привлек внимание инвесторов и аналитиков с Wall Street. Они могли не разбираться в новых технологиях, но стремительный рост доткомов и их популярность сделали эти компании привлекательными для инвестиций.

В августе 1995 года Netscape Communications провела чрезвычайно успешное IPO всего через 16 месяцев после основания. Ее акции планировалось продавать по 14 долл. за штуку, но в последний момент стартовую цену удвоили до 28 долл.

В сентябре 1998 года публичной компанией стала eBay. В первый день после IPO ее акции выросли с 18 долл. до 53 долл. Подобная история случилась и с Webvan: в ноябре 1999 года компания привлекла 375 млн долл. в ходе первичного размещения акций. Несмотря на то, что ее оценили в 4,8 млрд долл., на тот момент годовой доход составлял всего 395 тыс. долл., а убыток превышал 50 млн долл.

Чем больше в медиа появлялось таких историй, тем больше появлялось желающих как создать подобный бизнес, так и инвестировать в него. Уже в конце 90-х развитие классического доткома выглядело следующим образом.

Возникает стартап, который имеет только MVP (минимально жизнеспособный продукт) и идею заработка в интернете, его основатели получают первые венчурные инвестиции. Компания увеличивает штат, запускает рекламу и получает пользователей. Через несколько раундов инвестиций в компании принимают решение выходить на биржу. После успешного IPO, цена ее акций и капитализация растут несмотря на то, что компания имела только сайт и несколько тысяч пользователей, а прибыль или мала, или вообще отсутствует.

Ее рост обеспечивают хайп в медиа, необоснованные прогнозы аналитиков и массовая скупка акции мелкими инвесторами. Но в компании даже никто и не пытается думать над тем, что начать реально зарабатывать.

DotNext Кэмпбелл получит свои первые крупные инвестиции в 1998 году - 10 млн долл. от Benchmark Capital. Компания обещала "убить Walmart" и сделать розничную торговлю полностью цифровой. Но как и остальные доткомы была "безубыточной" на бумаге, потому что считала не прибыль, а рост трафика и количество сделок.

В 1999 году DotNext получила 150 млн долл. во втором раунде финансирования, а в январе следующего года провела IPO и в первый день торгов получила оценку в 2,5 млрд долл.

Подобных компаний было сотни. Только в 1999 году состоялось 457 первичных публичных размещений акций, большинство из которых были связаны с интернет-компаниями. Впрочем только маленькая доля из них просуществовала более трех лет.

Почему никто ничего не заподозрил

На рубеже тысячелетий ажиотаж вокруг интернет-компаний достиг своего пика. Казалось, что инвестиции можно было привлечь на любую идею, которая хоть как-то ассоциировалась с онлайн-бизнесом.

Этому способствовала экономическая ситуация в США: в начале 90-х ФРС снизила ставку с 9,8% до 3%, безработица упала ниже 4%, а венчурные инвестиции выросли. Экономика США тогда стабильно развивалась: ВВП страны ежегодно рос в среднем на 3%, что положительно влияло на уровень доходов населения.

Американцы ежедневно видели по телевидению, что экономика растет, а фондовый рынок демонстрирует рекордные показатели. Параллельно они читали новости об IPO eBay, Amazon, Netscape, чьи акции росли бешеными темпами. И таких компаний становилось все больше и больше.

На фоне традиционных способов инвестирования, таких как депозиты, недвижимость или золото, фондовый рынок казался безальтернативным фаворитом. Более того, никто не обращал внимания на базовые финансовые показатели, в частности на соотношение цены акций к прибыли компании. Большинство стартапов тратили больше, чем зарабатывали. Они убеждали, что главное - это трафик, количество кликов и объемы продаж, а прибыль придет позже.

В результате доля активов американских домохозяйств, вложенных в фондовый рынок, стремительно росла.

Во второй половине 90-х ситуация с финансированием дотком-компаний все больше напоминала финансовую пирамиду. Аналитики с Wall Street, даже понимая, что бизнес-модель той или иной компании является убыточной, продолжали рекомендовать вкладывать в нее деньги. Популярность росла, а значит, росла цена акций.

Одним из таких аналитиков был Ричард Лоуренс, который сделал ставку на DotNext, спрогнозировав ее рост и успешный выход на биржу. Он знал, что у компании серьезные проблемы с прибыльностью, но громкая медийная кампания затуманила ему глаза.

В частном разговоре с Лоуренсом и Кэмпбелл убеждал, что "интернет меняет все" и прибыли появятся позже. А пока компания инвестирует почти все привлеченные средства в рекламу и операционную деятельность.

Для этого DotNext наняла маркетолога Сару Дойл. Ее задачей было увеличить количество регистраций на сайте и повысить узнаваемость бренда. На маркетинг денег не жалели. Создавалось впечатление, что компанией управляют маркетологи и пиарщики, а не операционные директора.

В какой-то момент цена акций перестала быть важным фактором - она просто непрерывно росла. Лоуренс продолжал вкладывать еще больше денег, веря в бесконечный рост. Сара видела, что расходы стали неконтролируемыми, но общая эйфория не позволяла это осознать.

"Мы тратили очень много средств на рекламу, даже заказали рекламу во время Супербоула. Кроме того, мы организовывали корпоративные вечеринки, приглашали самых известных звезд Голливуда, устраивая настоящее шоу. Идея с вечеринками была не моя, я ее подсмотрел у Pets.com", - вспоминает Кэмпбелл.

Конец

10 марта 2000 года технологический индекс Nasdaq, на тот момент, достиг своего исторического максимума - 5048 пунктов. Через десять дней рынок начал рушиться. Сначала это выглядело как обычная коррекция, но через несколько недель стало понятно, что прежней веры в доткомы инвесторы больше не имели. Теперь их интересовали реальные прибыли компаний, но их не было.

Апрель 2000 года стал месяцем паники. Акции Amazon, Yahoo, eBay - компаний, которые еще недавно казались непоколебимыми, - падали на десятки процентов. Более мелкие игроки исчезали еще быстрее: инвесторы продавали все, что имело суффикс ".com" в названии. Pets.com, eToys, Webvan, theGlobe.com - все эти компании существовали только благодаря инвестициям, а их бизнес-модели держались на обещаниях о будущем.

Падение индекса Nasdaq на MarketSite, Таймс-сквер, 20 декабря 2000 года. Рынок достиг самого низкого уровня, потеряв более 50% от пика 10 марта Getty Images

Причиной резкого падения фондового рынка стала общая экономическая ситуация в США. Рост инфляции заставил ФРС повысить учетную ставку с 4,8% до 6% в течение года. Хотя этот рост не выглядел критическим, он оказал значительное влияние на экономику, ведь до этого низкие ставки стимулировали потребительские расходы.

Американцы активно брали кредиты, тратя больше, чем зарабатывали. Объем потребительских кредитов вырос с 800 млрд долл. в 1991 году до 1,7 трлн долл. в 2000-м. Ипотечное и корпоративное кредитование также резко возросло, что делало экономику уязвимой к повышению ставок.

Повышение стоимости заимствований сделало инвестиции в рискованные активы менее привлекательными, что вызвало отток капитала с фондового рынка. Это особенно ударило по дотком-компаниям, которые имели слабые финансовые показатели и зависели от венчурного капитала. Инвесторы начали выводить средства, и фондовый рынок быстро потерял доверие к технологическому сектору, что привело к краху многих компаний.

Кэмпбелл до последнего пытался убедить рынок в жизнеспособности своей компании, но денег не осталось. Лоуренс потерял сотни миллионов, а Сара оказалась среди уволенных, количество которых тогда составляло 200 тысяч человек.

В 2001 году DotNext официально обанкротилась - как и сотни других стартапов. Дотком-кризис стер с рынка триллионы долларов и оставил тысячи людей без работы. В свое оправдание Кэмпбелл отмечает, что большинство компаний не были настолько плохими как может показаться, на первый взгляд. Их модели зарабатывания просто опережали свое время.