Теперь в "Дії" можно оформить базовую социальную помощь: детали

В приложении "Дія" заработала новая услуга - оформление базовой социальной помощи.

Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Отмечается, чтобазовая социальная помощь трансформирует 5 видов государственной помощи в одну существенную государственную поддержку, поэтому семьям не нужно будет оформлять документы для каждого из этих видов.

Размер помощи привязан к базовой величине, которая сейчас составляет 4 500 грн. Он рассчитывается индивидуально и равен разнице между общей суммой базовой величины для всех членов семьи и их среднемесячным доходом, информируют в ведомстве.

Семья, которая имеет право на базовую социальную помощь, должна выбрать: получать новый вид помощи или же оставить те "классические" виды, которые имеет сейчас.

Как отмечают в Минсоцполитики, чтобы подать заявление онлайн, в "Дії" нужен биометрический документ - ID-карта или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер (РНОКПП).

Сейчас сервис позволяет оформить базовую социальную помощь, если получаете одну или несколько видов помощи:

- помощь малообеспеченным семьям;

- выплата на детей одиноким матерям;

- временная помощь детям, чьи родители уклоняются от уплаты алиментов или их местонахождение неизвестно.

В то же время, для получателей помощи на детей, которые воспитываются в многодетных семьях, этот сервис временно недоступен. Эти семьи могут обратиться с письменным заявлением в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда, подчеркнули в министерстве.

Чтобы воспользоваться услугой:

1 Обновите приложение "Дія" и авторизуйтесь .

2. Перейдите в раздел Сервисы → Помощь от государства → Базовая социальная помощь → Получить помощь.

3. Дождитесь уведомления с расчетом ежемесячной суммы.

4. Если все устраивает, нажмите Подать заявление и выберите Дія.Картку.

5. Проверьте заявление и подтвердите, что отказываетесь от других видов помощи - они объединятся в одну выплату.

6. Подпишите заявление Дія.Подписью и отправьте приглашение для подписи совершеннолетним членам семьи.

7. Когда все подписи собраны, заявление автоматически отправляется.

8. После одобрения вы получите уведомление о назначении помощи.

В Минсоцполитики напомнили, что 1 октября 2025 года расширится экспериментальный проект по предоставлению базовой социальной помощи на все другие категории лиц, финансово-имущественное положение которых будет соответствовать критериям предоставления такой помощи.

"Этот пилотный проект рассчитан на два года. Параллельно Правительство уже работает над тем, чтобы сделать его постоянным. Для этого мы одобрили и подали соответствующий законопроект в парламент", - сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Напомним:

В конце августа первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" уже скоро можно будет воспользоваться 6 новыми сервисами.