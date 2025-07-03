Курс евро уже выше 50 гривен. Что происходит?

Официальный курс евро бьет рекорды и вплотную приблизился к отметке 50 грн. Что происходит с евросоюзовской валютой и какой курс ожидать в конце года?

Начало июля ознаменовалось новыми рекордами на валютном рынке. Официальный курс евро уже превысил 49 грн и неуклонно приближается к психологической отметке в 50 грн.

Источник колебаний на украинском рынке находится за пределами страны. Нестабильное поведение американского президента Дональда Трампа напугало инвесторов и спровоцировало рекордное обесценивание доллара - главной резервной валюты мира. Как следствие, курс доллара в Украине остается стабильным, в то время как европейская валюта пробивает новые рекорды.

Что ожидать от курса евро в дальнейшем?

Украинский курс

На 3 июля Национальный банк установил официальный курс евро на уровне 49,13 грн, однако на валютном рынке новая психологическая отметка уже преодолена: в некоторых банках европейскую валюту нельзя приобрести менее чем за 50 грн.

В таком курсовом "ралли" пугает даже не столько сама цифра 50, сколько скорость, с которой евро ее достигло. Еще в начале марта 2025 года его официальный курс составлял 43,5 грн и к июлю он вырос почти на 6 грн - более 13,5%.

При этом традиционный маркер валютного рынка в Украине - курс доллара - остался почти неизменными. Американская валюта с начала года колебалась в пределах 41,1-41,9 грн, а по сравнению с январем даже подешевела на 0,4%.

В Украине именно доллар является основной курсообразующей валютой. Это означает, что ежедневно Национальный банк рассчитывает именно его официальный курс в гривнах, а курсы остальных валют устанавливает на основании их стоимости относительно доллара.

"Участвуя в сессиях (на межбанковском рынке), НБУ в первую очередь пытается не допускать резкого роста или падения курса доллара к гривне, сглаживает резкий спрос, который иногда возникает в течение торгов. Но вряд ли регулятор преследует цель не допустить курса евро/гривна 50 или выше, если такой рост будет вызван исключительно рыночными факторами", - отмечает ведущий эксперт департамента глобальных рынков "ОТП Банка" Евгений Миюц.

Менять основную курсообразующую валюту с доллара на евро НБУ пока не планирует, ведь подавляющее большинство операций на валютном рынке происходят в американской валюте. Более того, доля расчетов в долларах в последнее время даже увеличилась: если до начала большой войны с "зеленым" происходило 85% операций, а в евро - 13%, то по итогам 2024 года доля операций с первым выросла до 95%.

Хотя, как сообщили ЭП в Нацбанке, колебания стоимости доллара на мировых рынках увеличили долю расчетов в евро до 9% (по состоянию на конец апреля 2025 года).

"Национальный банк пока не рассматривает решение об изменении основной курсообразующей валюты с доллара США на евро, а лишь изучает этот вопрос. Более того, этот процесс начался еще в прошлом году", - отметили в НБУ, добавив, что такое изменение - точно не вопрос ближайшей перспективы.

Как бы там ни было, но даже в случае изменения основной курсообразующей валюты в Украине разница между курсами доллара и евро никуда не исчезнет, ведь ее источник - ослабление американской валюты в мире.

Худшее полугодие с 1973 года

С начала 2025 года доллар США обесценился на 10,8% относительно корзины из основных мировых валют. Для "зеленого" это стало худшим первым полугодием с 1973 года, когда прекратила существовать Бреттон-Вудская валютная система (согласно ей стоимость доллара имела свой золотой эквивалент, то есть, цена золота в долларах закреплялась на уровне 35 долл. за тройскую унцию). В том году доллар обесценился сразу на 15% за первые шесть месяцев.

На обесценивание американской валюты влияет фактор Трампа. Его непредсказуемая и порой эксцентричная политика пугает инвесторов и закладывает в них сомнения в надежности экономики США.

Больше всего на доллар давят три страха. Во-первых, непредсказуемая торговая политика США. В начале апреля Трамп провозгласил "днем освобождения Америки", фактически начав таможенную войну всему миру - как геополитическим соперникам (таким как Китай), так и союзниками (например, Канаде и ЕС).

"День освобождения Америки" в Украине ощущался подорожанием евро сразу на 1,22 грн (2,7%) за сутки. Обесценился доллар и относительно остальных мировых валют на фоне опасений, что решения Трампа могут навредить прежде всего экономике самих Соединенных Штатов.

Инвесторов и аналитиков пугал не столько сам факт введения высоких пошлин, сколько их обоснование и потенциальное влияние на рост цен в США. Ускорение инфляции - плохой знак для экономики, ведь в таком случае Федеральной резервной системе (ФРС) придется повышать размер ключевой ставки, что повлечет за собой замедление американской экономики или даже начало рецессии.

"Одной из основных причин обесценивания доллара сейчас является приближение предельного срока по заключению тарифных соглашений между США и другими странами в июле, после чего могут вступить в действие "зеркальные" пошлины со стороны США. Риск этого события заложен в цену евро, ведь введение импортных тарифов в первую очередь негативно повлияет на американскую экономику", - считает руководитель по продажам "Банка Авангард" Юрий Крохмаль.

Трамп вводит пошлины так же неожиданно, как и отменяет или переносит их. Непредсказуемость его решений негативно влияет на бизнес и инвестиции. Крупным компаниям сложно понять, стоит ли переносить производства в США или американский президент снова изменит свое мнение и таких инвестиций делать не нужно. Эта неопределенность прямо сказывается и на состоянии крупнейшей экономики мира.

Во-вторых, и даже еще важнее, - угроза независимости ФРС. Трамп неоднократно критиковал главу американского центробанка Джерома Пауэлла, которого сам же и назначил на должность во время своего первого президентского срока. Мол, тот недостаточно быстро снижает размер процентных ставок, что замедляет темпы роста экономики.

"Мировые рынки были очень сильно обеспокоены на прошлой неделе растущим давлением президента США на ФРС по смягчению монетарной политики и снижению ключевой ставки на большую величину раньше, чем руководство ФРС это видит, учитывая текущие проинфляционные риски", - отмечает директор департамента аналитических исследований "Райффайзен Банка" Александр Печерицын.

В последнее время президент США вообще не подбирает слов, называя главу ФРС "тупым", " идиотом " и "дураком", призывая немедленно снижать уровень процентных ставок в стране. Такое давление ставит Пауэлла в непростую ситуацию: если ФРС все же решит, что пришло время для снижения ставки, то рынок может воспринять это как свидетельство того, что он поддался давлению Трампа, а значит усомниться в независимости главного центрального банка мира.

Официально Пауэлл не комментирует унизительные оскорбления Трампа, сухо отвечая, что ФРС сфокусирована лишь на обуздании инфляции и здоровом рынке труда и "не принимает во внимание политический фактор". Такая стойкость главы американского центробанка вызывает восхищение как у экономистов, так и у представителей центробанков других стран мира. У Пауэлла есть чему поучиться и руководителям украинского НБУ: за последние пять лет двое из экс-главы центробанка ушли в отставку с заявлениями о политическом давлении.

В конце июня Трамп заявил, что "возможно изменит свое мнение относительно увольнения" Пауэлла, полномочия которого истекают в мае 2026 года. Уже вскоре президент готов объявить того, кого видит новым главой ФРС, хотя обычно имя преемника раскрывают перед самым его назначением.

Угроза независимости ФРС пугает рынки, поскольку "ручной" центробанк, выполняющий прихоти политического руководства страны, - это путь к еще большему обесцениванию доллара и более высокой инфляции. Для инвесторов это еще одно свидетельство, почему не стоит вкладывать свои средства в американские активы. Падение доверия инвесторов к доллару - это проблема для самого же Трампа, ведь в таком случае правительству США будет гораздо сложнее осуществлять заимствования и обслуживать госдолг.

В-третьих, неконтролируемый рост американского государственного долга, к которому может привести принятие "большого красивого закона". Накануне законопроект поддержал Сенат и вскоре его должна финально одобрить Палата представителей.

По расчетам независимых аналитиков, эти изменения могут увеличить госдолг США на дополнительные 3,2 трлн долл. в следующие 10 лет. Это несмотря на то, что сам Трамп стал президентом, обещая уменьшить размер долга и сократить дефицит бюджета страны.

Чем больше становится государственный долг, тем сложнее США его обслуживать. Уже сегодня правительство страны тратит по 2,6 млрд долл. в сутки на уплату процентов по облигациям. С ростом объема заимствований будут расти и расходы на их обслуживание, что только усилит вероятность наступления дефолта, которая пока остается чисто гипотетической.

На фоне рассмотрения "большого красивого закона", роста угрозы независимости ФРС и активной фазы торговой войны в США участились разговоры о новом экономическом кризисе. Как правило, в такие моменты инвесторы бегут из рисковых активов в так называемые активы-"тихие гавани". Традиционно к последним относят ценные бумаги стран с самым высоким кредитным рейтингом - Германии, Японии и США.

Уникальность текущего кризиса заключается в том, что облигации госдолга США (тражерис) перестали быть безопасным активом в глазах инвесторов. И не только потому, что страна впервые с 1917 года потеряла безупречный кредитный рейтинг , но и потому, что политика Трампа порождает все больше вопросов к перспективам развития американской экономики, что прямо будет влиять на статус доллара в мире.

"Но самым долгосрочным риском для доллара остается риск потери его позиций как мировой резервной валюты из-за непоследовательности и непредсказуемости политики США, что и ослабляет спрос на доллар глобально", - добавляет Печерицын.

Как следствие, сейчас инвестиции начинают перетекать в другие "тихие гавани". На этом фоне растет, в частности, и золото, достигая новых исторических рекордов. Растет и курс евро, ведь именно в экономике Евросоюза инвесторы видят реальную альтернативу США. Особенно на фоне решений ЕС по увеличению государственных расходов на перевооружение.

50 - не предел?

Несмотря на рекордное за более чем полвека падение доллара, аналитики не спешат ставить на нем крест. "Сейчас нет значительной угрозы статусу доллара как мировой резервной валюты, однако это еще не означает, что не может быть его существенного обесценивания", - предупредил главный инвестиционный директор компании PIMCO Эндрю Болз в комментарии FT.

Не спешат "отпевать" доллар и в украинском Нацбанке. "Грозит ли что-то доллару? Речь идет о волатильности. Американская экономика глубокая, рынки капиталов тоже сильные. Говорить о том, что доллар надо "отпеть" - нет. Он будет играть свою ощутимую роль", - заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Теоретически, сам Нацбанк мог бы откорректировать официальный курс доллара и евро таким образом, чтобы последний не превысил отметку в 50 грн, однако опрошенные ЭП аналитики не считают, что регулятор планирует это делать. В самом Нацбанке традиционно говорят, что "не прогнозируют курс гривны к другим валютам и не ставят никаких целей по его уровню".

"Задачей НБУ является сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке. Речь идет о таких колебаниях курса в обе стороны, которые не будут угрожать возвращению инфляции к цели НБУ 5% на горизонте политики. И такая задача выполняется", - сообщили там.

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Поэтому дальнейший курс евро в Украине прежде всего зависит от его стоимости относительно американской валюты и темпов обесценивания последней. "Курс гривны к доллару можно ожидать в диапазоне 41,5-43,5 до конца года, а курс гривны к евро - от 46,5 до 51,5 в зависимости от того, как будут развиваться события в мире, и что еще может произойти вокруг США и их политики", - отмечает Крохмаль из "Банка Авангард".

Сейчас аналитики все чаще прогнозируют значение евро на уровне 1,2-1,25 доллара на конец 2025 года, добавляет Миюц. Однако все еще может измениться, в зависимости от развития событий вокруг торговой войны и давления Трампа на ФРС.

"В любом случае, основываясь на балансе фундаментальных факторов, пока наш прогноз евро/доллар на конец года остается на уровне 1,17", - отмечает Печерицын.

Иностранные аналитики учитывают еще и объемы торгов на рынке доллар-евро и количество "ставок" инвесторов на дальнейшее обесценивание "зеленого". "Торговля на ослабление доллара становится очень "людным местом" и я считаю, что темпы его девальвации должны уменьшиться", - сообщил главный рыночный стратег в Цюрихской страховой группе Гай Миллер.