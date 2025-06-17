В НБУ рассказали, пришло ли время "отпеть" доллар

Несмотря на обесценивание доллара на мировых рынках, он будет оставаться ощутимой частью золотовалютных резервов Украины, а его риски - под контролем.

Об этом сообщил глава Нацбанка Андрей Пышный на форуме "Банковский рынок 2025" от ЭП, НАБУ и Mastercard.

Доллар составляет 83% золотовалютных резервов Украины и последние месяцы он активно обесценивается по отношению к другим мировым валютам. На вопрос видит ли НБУ риски в этом, глава Нацбанка Андрей Пышный ответил, что риски есть, но регулятор активно реагирует на них соответствующими решениями.

"Угрожает ли что-то доллару? Речь идет о волатильности. Американская экономика глубокая, рынки капиталов тоже сильные. Говорить о том, что доллар надо "отпеть" - нет. Он будет играть свою ощутимую роль", - заявил он.

Пышный отметил, что каждый национальный банк принимает те решения, которые считает для себя максимально эффективными диверсифицируя резервы так, чтобы они были защищены и эффективны с точки зрения управления.

Он считает, что Нацбанк Украины с этой задачей справляется.

"Сейчас я не вижу каких-то глубоких сдвигов. Мы следим за волатильностью и принимаем необходимые технические решения", - добавил глава регулятора.

Напомним:

Национальный банк Украины не видит рисков в увеличении объемов кредитования государства банками.