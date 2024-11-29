"Это не повторение хрущевок": цена аренды социального жилья будет ниже рыночной

Социальное жилье для людей, потерявших свои дома, будет сдаваться в аренду по ценам ниже рыночных.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин.

"Это жилье станет собственностью общин, которые будут сдавать его в аренду по ценам ниже рыночных", — отметил Сухомлин.

По словам Сухомлина, Украина нуждается около миллиона новых квартир, чтобы создать условия для возвращения украинцев из-за границы и поддержать оставшихся.

На первый этап предусмотрено 400 млн. евро, которые позволят построить до 8000 квартир. Эти средства будут привлечены из грантов и кредитов международных партнеров.

"Это не повторение хрущевок. Это современное жилье со всем необходимым для комфортного проживания", - добавил Сухомлин.

Напомним:

Пилотный проект Агентства восстановления по социальному жилью предполагает строительство 6 200 квартир. Он стартует в этом году.