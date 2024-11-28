Осмотрительность на тонком льду. Какова была монетарная политика в 2024 году

Взвешенная монетарная стратегия Нацбанка уберегла экономику страны и, несмотря на войну, создала предпосылки для ее постепенного развития.

В течение года главные направления монетарной политики заключались в оперативной коррекции учетной ставки (в соответствии с экономическими показателями, в частности связанными с международной финансовой помощью), стимулировании развития кредитования (активное развитие государственных льготных программ, запуск программ, направленных на энергонезависимость) и постепенной отмене основных ограничений на денежном рынке.

Кредиты и депозиты

С начала 2024 года учетная ставка снизилась на 2 и. п.: с 15 до 13%. Это стало двигателем для активизации банковского кредитования, ведь ставки по основным кредитным программам в зависимости от срока ссуды, первоначального взноса и суммы кредита были снижены в среднем на 2-3 в. п. до 16–17%.

Параллельно с этим ставка по трехмесячным депозитным сертификатам снизилась с 19% до 15,5%, что повлияло на доходность депозитов для физлиц. В течение года средний размер доходности вкладов от трех до шести месяцев сократился с 13,5-14% до 10-9,5% годовых, средняя доходность депозитов с девяти месяцев до года снизилась с 13-13,5% до 11% годовых.

Несмотря на сокращение доходности гривневых вкладов для граждан, банки начали активно развивать более длительные депозиты на срок от одного года до 2,5 года.

Происходит постепенная переориентация банковских депозитных программ для физлиц с ультракоротких на долгосрочные вклады.

Управляемая гибкость

В 2024 году важной составляющей монетарной политики стал режим управляемой гибкости на валютном рынке. В непростых военных условиях Нацбанк создал эффективную систему, которая уравновесила спрос и предложение, смягчила влияние инфляции на курсовые показатели, нивелируя угрозы резкого изменения валютных курсов.

Можно выделить основные причины роста курса доллара, который по итогам 2024 года может составить около 10%.

1. Рост инфляции из-за объективных факторов: повышение тарифов на электроэнергию и увеличение акцизов на топливо.

2. Перебои с энергоснабжением, увеличившие затраты и усложнившие работу бизнеса.

3. Экономические факторы, связанные с последствиями вражеских ракетных и дроновых атак: нанесенный ущерб инфраструктуре страны, сокращение ВВП.

4. Периодические паузы с получением международной финансовой помощи (затягивание одобрения пакета помощи от США, из которого почти 8 млрд долл. касались покрытия части расходов госбюджета).

Рост курсов основных валют в течение года не привел к панике или ажиотажу, ведь после отмены основных ограничений валюта перестала быть дефицитом.

Прогнозы на 2025 год

Грядущий год в экономическом плане будет "промежуточным". Именно в 2025 г. может быть заложена основа для постепенного роста экономики. В первой половине года сохранится высокая инфляция (в годовом исчислении она составит 10-11%), однако со второго квартала следует ожидать ее постепенного снижения. Можно предположить, что по итогам 2025 инфляция не превысит 7%.

Снижение инфляции позволит НБУ постепенно сократить учетную ставку и ставку по трехмесячным депозитным сертификатам. Во втором полугодии учетная ставка может снизиться до 12,8-12,6%, а к концу года – до 12,5%. Синхронную коррекцию можно ожидать и по ставке трехмесячных депозитных сертификатов: со второй половины и до конца 2025 года она может снизиться с 15,5% до 14%.

Условия кредитных программ могут несколько улучшиться, однако не стоит ожидать стремительного снижения ставок. Доходность гривневых вкладов для граждан будет откорректирована в соответствии с изменением ставки по депозитным сертификатам.

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Важным для монетарной политики в 2025 году может стать наполнение бюджета международной финансовой помощью, к которой можно отнести и кредит от стран "Большой семерки", который планируется гасить за счет замороженных активов страны-агрессора. Подтверждены планы выделения Украине в течение 2024-2027 годов 38,27 млрд евро от стран ЕС в рамках инициативы ЕС Ukraine Facility.

Для страны важно сохранить мощные внешние финансовые источники. Экономика существенно зависит от международной финансовой помощи, идущей преимущественно на покрытие дефицита бюджета. В 2025 году он может превысить 1,61 трлн. грн.

Весомым для экономики и монетарной политики будет оставаться военный фактор, который в течение года может трансформироваться в фактор "замирения". Этот фактор неопределен и неоднозначен, ведь потенциальное наступление мира не означает отсутствие невыгодных для Украины условий и требований. Однако в целях безопасности и защиты страны прекращение боев не повлияет на сокращение военных расходов.

В 2025 году монетарная политика страны будет оставаться взвешенной, почти полностью адаптированной к военным обстоятельствам. В условиях, когда сокращение расходов маловероятно, на авансцену должно получиться развитие всех стратегических отраслей: машиностроения, АПК, ВПК, строительства. Большие надежды будут возлагаться и на развитие малого и среднего бизнеса, в частности, на государственные льготные программы кредитования и активное развитие партнерских банковских кредитных программ.