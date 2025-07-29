На кону 60 миллиардов долларов. Из-за закона о зависимости НАБУ и САП Евросоюз остановил финансирование Украины

Евросоюз поставил на паузу все финансирование для Украины из-за подрыва независимости НАБУ и САП. Есть ли выход из этого кризиса и чего ожидать дальше?

После начала большой войны независимая антикоррупционная вертикаль стала своеобразным гарантом того, что десятки миллиардов евро, которые ежегодно выделяются на поддержку Украины, не будут разворованы. Однако, 22 июля 2025 года с легкой руки власти этот предохранитель устранили.

В тот день Верховная Рада приняла закон, который подчиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) одной политической фигуре - генеральному прокурору. Эти изменения фактически уничтожили независимость антикоррупционной инфраструктуры, поставили под сомнение ее беспристрастность и эффективность в расследовании коррупции на самом высоком уровне. Президент Владимир Зеленский подписал закон в тот же день.

Решение власти вызвало не только бурную реакцию общества, но и международных партнеров Украины. Публично последние выражают "серьезные беспокойства" и "обеспокоенность" ситуацией. Почти ежедневно политические лидеры ЕС проводят разговоры с правительством Юлии Свириденко и президентом. Последние обещают все исправить.

Однако непубличная часть реакции Евросоюза значительно строже и может оказаться убийственной для государства и его способности существовать в условиях большой войны.

Самый сильный рычаг влияния

Украина полностью зависима от внешнего финансирования. Фактически, все невоенные потребности государства, такие как финансирование образования, здравоохранения или социальной поддержки, обеспечиваются за счет международных партнеров.

С начала большой войны Украина получила уже 138,9 млрд долл. финансовой помощи, свидетельствуют данные Министерства финансов. Крупнейшим донором бюджета стал именно Евросоюз, который прямо выделил 48,6 млрд долл. Еще 8 млрд евро (9,3 млрд долл.) ЕС предоставил через механизм ERA Loans - кредит под залог замороженных российских активов, в рамках которого Украина в целом планирует получить 50 млрд долл.

Сразу после принятия закона об ограничении независимости НАБУ и САП в Еврокомиссии заявили, что вопрос приостановления финансирования Украины "пока не обсуждается". Одновременно там признали, что определенные "меры предосторожности" в ЕС таки существуют.

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В субботу, 26 июля, издание The New York Times сообщило, что Евросоюз сокращает финансирование Украины из-за принятия закона об ограничении независимости НАБУ и САП.

На самом деле сокращение касается очередного транша, и связано не с антикоррупционными органами, а с невыполнением ряда маяков еще за первый квартал 2025 года. Например, президент Зеленский вовремя не подписал закон об усилении институциональной способности Агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Из-за этого размер следующего транша ЕС уменьшили с 4,5 млрд евро до 3 млрд евро.

Еще хуже ситуация с выполнением маяков за второй квартал 2025 года. По словам заместителя главы налогового комитета парламента Ярослава Железняка, в апреле-июне Украина выполнила лишь 5 из 11 требований Евросоюза, что может привести к уменьшению следующего транша на 2-3 млрд евро.

Уменьшение траншей финансирования от ЕС - предсказуемая история, на которую Украина сознательно подписалась после начала Ukraine Facility в 2023 году. Принцип программы: деньги в обмен на реформы, поэтому невыполнение прописанных маяков действительно имеет последствия для финансирования.

Программа также позволяет наверстывать упущенное: ЕС сможет перевести недополученные Украиной средства после того, как пропущенные требования выполнят. Например, накануне президент Зеленский таки подписал закон о реформе АРМА, поэтому недополученные средства за невыполнение требований первого квартала поступят со следующими траншами.

Однако это все не будет иметь никакого значения, если Верховная Рада не вернет независимость антикоррупционной инфраструктуре.

Как стало известно ЭП, 24 июля представители ЕС по дипломатическим каналам сообщили правительству Свириденко, что приостанавливают выделение всей финансовой помощи Украине . Эту информацию ЭП подтвердили четыре независимых источника в правительстве, дипломатических кругах и парламенте. "Все поставили на паузу до исправления ситуации", - сообщил один из них.

Речь идет прежде всего о доле ЕС в ERA Loans (около 20 млрд долл., которые Украина планировала получить до конца 2025 года), а также кредитовании от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Также собеседники ЭП отметили, что на паузу может стать и финансирование в рамках Ukraine Facility. Правда, чисто технически реализовать такую угрозу ЕС будет гораздо сложнее из-за отсутствия соответствующих юридических механизмов.

Предотвратить такой сценарий возможно только в случае, если парламент отменит принятые накануне изменения и вернет независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Соответствующий законопроект президент уже зарегистрировал в Раде, а принять его должны 31 июля - сразу в двух чтениях.

Какова цена вопроса

В 2025 году Украина ожидала получить от ЕС 12,5 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility и около 17,2 млрд евро по программе ERA Loans. В целом это около 30 млрд евро - большая часть от предусмотренного дефицита бюджета.

Часть средств от Евросоюза уже поступила на счета правительства. По данным Минфина, Украина получила 3,7 млрд евро по Ukraine Facility и 8 млрд евро из замороженных российских активов. Однако большая часть, которую правительство ожидает получить от ЕС, до сих пор так и не поступила. Речь идет об около 18 млрд евро по двум ключевым инструментам финансирования.

Однако это лишь "верхушка айсберга", ведь еще больше вопросов по финансированию бюджетной дыры возникнет на 2026 год. Даже при наличии средств от ЕС, правительство не имеет подтвержденных источников финансирования дефицита на сумму около 19 млрд долл. Без средств Евросоюза размер "дыры" может вырасти до 40 млрд долл., говорит ЭП собеседник, знакомый с вопросом финансирования бюджета.

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Под вопросом могут оказаться поступления и от других доноров украинской казны. Прежде всего проблемы есть с финансированием от МВФ. Даже без принятия закона об уничтожении независимости НАБУ и САП Украине придется договариваться о новом кредите от фонда, ведь она не сможет выполнить требование по сокращению размера дефицита бюджета до 10% от ВВП в 2026 году.

Сейчас, учитывая законодательные изменения, договариваться о новой программе станет гораздо сложнее, если не невозможно. А без программы МВФ правительству будет сложнее договориться о финансировании и от других партнеров, в частности от правительств Японии, Канады, Норвегии и других.

Следовательно, подпись президента Зеленского под законом о подчинении антикоррупционной инфраструктуры генеральному прокурору может стоить государству более 60 млрд долл. финансирования в 2025-2026 годах. Получение этих средств критически важно для того, чтобы государство имело возможность выполнять свои функции и финансировать все: от выплаты субсидий до обслуживания долгов.

Несмотря на такую высокую цену ошибки, в парламенте до сих пор находятся депутаты, которые не желают исправлять эту ситуацию.

По словам собеседников ЭП в Раде, ряд депутатов фракции "Слуга народа" поддерживали ограничение независимости НАБУ и САП из идеологических соображений: кто-то из-за того, что сам является фигурантом дел антикоррупционеров, а кто-то потому, что опасается, что они "собирали информацию на кого нужно и на кого не нужно". Еще нескольких "слуг" накануне голосования запугивали открытием уголовных производств другими, более лояльными к Офису президента, правоохранительными органами.

Сложно искать голоса за возвращение независимости антикоррупционной инфраструктуре и среди депутатов других фракций и групп. Однако всем им будет значительно проще нажать на кнопку "за", чем потом объяснять избирателям, почему они не получают пенсии или зарплаты.

Что дальше

После острой реакции общества и партнеров, Зеленский внес на рассмотрение парламента законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП от генерального прокурора. Рада должна рассмотреть его уже 31 июля. Западные партнеры ожидают, что закон примут сразу в двух чтениях, а президент его подпишет так же быстро, как и тот законопроект, который и создал проблемы для государства.

Если такой сценарий сбудется, то Украина может не почувствовать перебоев в финансировании от ЕС, ведь следующий транш должен поступить в начале августа.

В дальнейшем Евросоюз станет более требовательным к Украине в вопросах, касающихся принятия реформ. Там ожидают, что власть вовремя выполнит свое "домашнее задание" и проголосует ряд других важных законопроектов, в частности:

№13150 - по обеспечению законности в деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

№13165-2 - по совершенствованию деклараций добропорядочности судей и родственных связей судьи;

№13107-д - по реформированию системы профессионального образования;

№9363 - о цифровизации исполнительного производства.

От правительства партнеры ожидают и назначения победителя конкурса на главу Бюро экономической безопасности - детектива НАБУ Александра Цивинского. Соответствующее решение правительство не приняло вопреки закону, ссылаясь на "факторы безопасности", которые так и не обнародовал для широкой общественности.

Дополнительные требования могут появиться и в переговорах с МВФ. Публично и непублично фонд воздерживался от резких заявлений в отношении Украины. Несмотря на это, сохранение независимости антикоррупционной инфраструктуры может стать постоянным "маяком" в программе МВФ, в случае нарушения которого Украина не будет получать следующих траншей кредита. Да и по выполнению других требований фонд, вероятно, станет более придирчивым к украинской власти.

Все это означает, что в ближайшее время парламенту и правительству придется работать гораздо интенсивнее, чем до этого, ведь желание партнеров "закрывать глаза" на ошибки власти и продолжать помогать Украине несмотря ни на что исчерпывается.

К сожалению, такое усиленное внимание партнеров не будет конвертироваться в эффективность работы Рады. После скандала с НАБУ и САП часть депутатов чувствуют себя преданными, говорит ЭП глава одного из комитетов Рады. В дальнейшем правительству и Офису президента будет гораздо сложнее убеждать депутатов поддерживать те или иные инициативы.

"Существует мнение, что фракция "Слуга народа" в ближайшие полтора-два месяца будет недееспособна. А без "Слуги народа" в Раде ничего не проголосуешь", - отмечает он.