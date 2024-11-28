В пятницу будут применять до трех очередей отражения света
В пятницу 29 ноября энергетики в течение всех суток будут применять до трех очередей отключений электроэнергии.
Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
Как сообщают, объемы отключений будут следующими:
00:00 – 06:00 – одна очередь отключений
06:00 – 14:00 – две очереди отключений
14:00 – 18:00 – три очереди отключений
18:00 – 22:00 – две очереди отключений
22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.
"Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 29 ноября", – говорится в сообщении.
Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области .
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и выключает свет