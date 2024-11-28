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В пятницу будут применять до трех очередей отражения света

Владимир Туник-Фриз — 28 ноября, 18:51
В пятницу будут применять до трех очередей отражения света

В пятницу 29 ноября энергетики в течение всех суток будут применять до трех очередей отключений электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Как сообщают, объемы отключений будут следующими:

  • 00:00 – 06:00 – одна очередь отключений

  • 06:00 – 14:00 – две очереди отключений

  • 14:00 – 18:00 – три очереди отключений

  • 18:00 – 22:00 – две очереди отключений

  • 22:00 – 24:00 – одна очередь отключений.

"Причина временного усиления ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 29 ноября", – говорится в сообщении.

Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области .
 Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
 Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.
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