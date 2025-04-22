Курс валют на 22 апреля: евро резко подорожал и установил новый рекорд

По состоянию на 22 апреля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 2 копейки, евро подорожал на 76 копеек.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,37 грн, евро - 47,76 грн, установив новый рекорд (на 21 апреля доллар - 41,39 грн, евро - 47,02 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,00 - 41,11 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,30 - 47,65 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,00 - 41,60 грн (курс на 21 апреля - 41,00 - 41,60 грн);

Евро - 47,00 - 48,00 грн (курс на 21 апреля - 46,90 - 47,90 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Ощадбанк - 40,95 - 41,55 грн;

Укрсиббанк - 40,95 - 41,60 грн;

ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,58 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили следующие:

Приватбанк - 47,10 - 48,10 грн;

Ощадбанк - 47,10 - 48,10 грн;

Укрсиббанк - 46,90 - 48,20 грн;

ПУМБ - 47,00 - 48,00 грн;

Райффайзен - 47,00 - 48,05 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,65 грн.

Напомним:

Курс евро подскочит на гривну, чем обновит исторический максимум.

Официальный курс евро к гривне во вторник 15 апреля установит новый рекорд - 47 гривен.