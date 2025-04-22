Курс валют на 22 апреля: евро резко подорожал и установил новый рекорд
По состоянию на 22 апреля, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 2 копейки, евро подорожал на 76 копеек.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,37 грн, евро - 47,76 грн, установив новый рекорд (на 21 апреля доллар - 41,39 грн, евро - 47,02 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,00 - 41,11 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 47,30 - 47,65 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 41,00 - 41,60 грн (курс на 21 апреля - 41,00 - 41,60 грн);
- Евро - 47,00 - 48,00 грн (курс на 21 апреля - 46,90 - 47,90 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Ощадбанк - 40,95 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк - 40,95 - 41,60 грн;
- ПУМБ - 41,00 - 41,60 грн;
- Райффайзен - 41,00 - 41,58 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили следующие:
- Приватбанк - 47,10 - 48,10 грн;
- Ощадбанк - 47,10 - 48,10 грн;
- Укрсиббанк - 46,90 - 48,20 грн;
- ПУМБ - 47,00 - 48,00 грн;
- Райффайзен - 47,00 - 48,05 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,66 грн за доллар, monobank - 41,65 грн.
Напомним:
Курс евро подскочит на гривну, чем обновит исторический максимум.
Официальный курс евро к гривне во вторник 15 апреля установит новый рекорд - 47 гривен.