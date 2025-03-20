ЕС не будет конфисковывать замороженные российские активы – DW

Европейский Союз прекратил обсуждение конфискации замороженных российских активов.

Об этом пишет DW со ссылкой на выводы саммита ЕС от 20 марта.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей нанесенный этой войной ущерб", - говорится в документе, пишет издание.

Против конфискации более 200 миллиардов евро суверенных российских активов выступили несколько стран ЕС, отмечает DW.

Они аргументировали свою позицию нормами европейского законодательства, риском создания опасного прецедента для конкурентоспособности европейского финансового рынка, необходимостью поддерживать Украину за счет процентов от этих средств, а также тем, что эта сумма является важным рычагом воздействия на Россию в возможных мирных переговорах.

В то же время ЕС готов и в дальнейшем усиливать давление на Россию, в частности путем введения дополнительных санкций и усиления контроля за соблюдением действующих ограничений, чтобы ослабить ее способность вести войну против Украины, говорится в документе.

Напомним:

Великобритания и ЕС 18 марта начали переговоры о том, как конфисковать замороженные российские активы, чтобы усилить давление на РФ накануне возможных мирных переговоров по завершению войны против Украины.

Национальное собрание Франции 12 марта должно было рассмотреть резолюцию с призывом арестовать российские активы в пользу Украины.