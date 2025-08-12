Новости 12 августа: Бюрократия в Украине тормозит производство боеприпасов, рядом с ЗАЭС заметили пожар

О чем говорили сегодня?

О боеприпасах. Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил разочарование тем, что, по его мнению, чрезмерная украинская бюрократия замедляет строительство отечественного завода по производству артиллерийских боеприпасов.

О дронах и нефти РФ. Правительство РФ готовит срочное совещание с представителями крупнейших нефтяных компаний страны в связи с ситуацией на топливном рынке, где цены взлетели почти на 50% с начала года.

О Starlink. Украинский оператор мобильной связи Киевстар испытал Starlink Direct to Cell - технологию прямой спутниковой связи со смартфоном. Впервые в Украине состоялся обмен текстовыми сообщениями, отправленными напрямую со смартфонов через спутник.

О льготах. Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении два законопроекта о компенсации капитальных инвестиций через налоги в перерабатывающей промышленности.

О ЗАЭС. На временно оккупированной Запорожской АЭС в районе грузового порта наблюдается задымление. Сейчас точное место пожара и его возможные последствия устанавливаются.

Эксклюзивы ЭП

Руководитель Офиса президента поговорил со студентами, чтобы сгладить негативный имидж власти, которая попыталась взять под контроль антикоррупционные органы. За тем, удалось ли это Андрею Ермаку, наблюдала ЭП.