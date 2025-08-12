Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер выразил разочарование тем, что, по его мнению, чрезмерная украинская бюрократия замедляет строительство отечественного завода по производству артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает Defence Express.

По данным German Aid to Ukraine, генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер высказал эти замечания во время недавней телеконференции по финансовым результатам за второй квартал 2025 года.

Он подчеркнул, что Украина пока не имеет средств для самостоятельного финансирования проекта, и провел сравнение с аналогичным заводом в Унтерлюсе, Германия, который был запущен почти одновременно, но уже завершен.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию завод удвоит свою запланированную годовую мощность до 300 000 снарядов, что является критически важным ресурсом для обороны Украины.

Комментарии Армина Паппергера подчеркивают проблему в оборонном секторе Украины - административные препятствия, которые могут замедлять реализацию важных проектов.

Хотя Украина ввела инициативы для упрощения процессов утверждения, их реализация часто остается медленной, особенно для крупных проектов, финансируемых из иностранных источников.

Однако, как сообщает Defence Express, ситуация может быть не такой простой, как считает Rheinmetall.

Как говорится в сообщении, наблюдатели отмечают, что первоначальные сроки реализации проекта компании были слишком амбициозными, и текущее положение дел может быть результатом чрезмерных обещаний, а не исключительно украинских задержек.

Ссылка на проблему бюрократии также может быть удобным способом объяснить медленные темпы.