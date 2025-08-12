Новини 12 серпня: Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів, поряд із ЗАЕС помітили пожежу

Про що говорили сьогодні?

Про боєприпаси. Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер висловив розчарування тим, що, на його думку, надмірна українська бюрократія уповільнює будівництво вітчизняного заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.

Про дрони та нафту РФ. Уряд РФ готує термінову нараду з представниками найбільших нафтових компаній країни у зв'язку з ситуацією на паливному ринку, де ціни злетіли майже на 50% з початку року.

Про Starlink. Український оператор мобільного зв’язку Київстар випробував Starlink Direct to Cell — технологію прямого супутникового зв’язку зі смартфоном. Вперше в Україні відбувся обмін текстовими повідомленнями, надісланими напряму зі смартфонів через супутник.

Про пільги. Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити у першому читанні два законопроєкти про компенсацію капітальних інвестицій через податки у переробній промисловості.

Про ЗАЕС. На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС у районі вантажного порту спостерігається задимлення. Наразі точне місце пожежі та її можливі наслідки встановлюються.

Ексклюзиви ЕП

Керівник Офісу президента поговорив із студентами, аби згладити негативний імідж влади, яка спробувала взяти під контроль антикорупційні органи. За тим, чи вдалося це Андрію Єрмаку, спостерігала ЕП.