Британский Revolut начал переговоры с НБУ о получении лицензии

Британский необанк Revolut уже ранее уведомил украинского регулятора о своих планах в Украине и в перспективе стремится получить украинскую банковскую лицензию, тесно сотрудничая с НБУ.

Об этом говорится в заявлении Revolut, пишет LIGA.net.

Накануне Национальный банк опубликовал заявление, в котором отметил, что зарегистрированный в Литве Revolut Bank UAB, через который в феврале Revolut запустил финансовые услуги резидентам Украины, не получал никаких лицензий или разрешений от НБУ, не подавал соответствующих заявок и не проходит процедуру лицензирования деятельности.

Также Нацбанк отметил, что сейчас нормы законодательства по защите прав потребителей финансовых услуг и системы гарантирования вкладов не распространяются на клиентов Revolut.

"Revolut уделяет приоритетное внимание соблюдению локальных нормативных требований и провел тщательную оценку перед предоставлением услуг резидентам Украины на трансграничной основе", - говорится в заявлении необанка.

Revolut предоставляет услуги украинским клиентам через Revolut Bank UAB, который базируется в Литве и находится под наблюдением Европейского Центрального Банка и Банка Литвы.

"Мы предлагаем только счета в ЕС и не планируем открывать украинские счета без дополнительного разрешения", - уверяют в Revolut.

Необанк также отметил, что уже предоставляет услуги сотням тысяч украинских клиентов в Европейском Союзе и за его пределами.

В то же время, как пишет Forbes Ukraine, Национальный банк и Revolut начали регуляторный диалог о получении украинской банковской лицензии компанией.

"Мы открыты к диалогу с Revolut и готовы способствовать старту процесса получения лицензии компанией в Украине. Сейчас такой регуляторный диалог начат на основе взаимных обращений компании и регулятора", - говорится в комментарии пресс-службы НБУ.

Напомним:

Британская финтех-компания Revolut планирует получить в Украине банковскую лицензию.

11 февраля Британский финтех-гигант Revolut официально объявил о начале работы в Украине.

Украинцы могут зарегистрироваться в Revolut через "Дию", но компания имеет российский след.