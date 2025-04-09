Авто за три копейки. Как топ-чиновники подтасовывают декларации

Высокопоставленные чиновники чаще, чем среднестатистические граждане, покупают автомобили и недвижимость. Как им это удается?

31 марта завершилась кампания по декларированию государственными служащими доходов за 2024 год. ЭП уже проанализировала отчетность большинства топ-чиновников, среди которых чиновники, таможенники, прокуроры, налоговики, руководители департаментов и управлений. За 2024 год они приобрели существенно больше активов, если считать на тысячу человек, чем рядовые граждане.

Условиям некоторых сделок можно только позавидовать. Например, начальник сервисного центра №1244 МВД в Днепропетровской области Игорь Качалов в 2024 году приобрел Toyota RAV-4 Hybrid 2021 года выпуска за 5 тыс. грн (задекларированная цена). За такую же сумму начальница юридического управления Госгеокадастра в Луганской области Маргарита Ковальчук покупала Mazda CX-5 2020 года.

Другой пример - жена (тоже чиновница, но рангом ниже - "В") начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы в Черниговской области указала стоимость Toyota RAV4 2021 года 11 тыс. грн. В 2024 году Государственное бюро расследований задержало на взятке одного из начальников управлений этой службы. Издание "Время черниговское" писало, что это был Виктор Кульбако. Именно в его декларации на жену оформлен упомянутый автомобиль по такой цене.

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Надо признать, что декларанты никогда не отличались щепетильностью в заполнении отчетов о собственном имущественном состоянии, о чем свидетельствует анализ от издания Texty. Документы, за недостоверность данных в которых предусмотрена ответственность, изобилуют ошибками и неточностями. Однако не исключено, что и фальсификациями.

Чтобы оценить, насколько эти случаи массовые, ЭП собрала с разных профильных сайтов объявления о продаже автомобилей (бренд и модель), их цену в декабре 2024 года и год выпуска.

ЭП нашла рыночные соответствия для более чем половины из 3,5 тыс. автомобилей, приобретенных и задекларированных топ-чиновниками в течение 2024 года (подробнее - в описании внизу статьи). Результаты показали существенно более низкую - в среднем на треть - стоимость автомобилей в декларациях по сравнению с объявлениями.

Больше всего разница между рыночной ценой и указанной в декларации стоимостью проявляется в зависимости от того, новый это автомобиль (2023-2024 годов выпуска) или подержанный.

Первые обычно покупают в салонах у официальных дилеров, где гораздо труднее скрыть стоимость сделки и где должен работать финансовый мониторинг. Цены на них соответствуют рыночным.

Например, муж начальницы управления анализа и контроля таможенной стоимости Гостаможслужбы Светланы Юхты задекларировал новый BMW X5 XDrive 30D за 4,8 млн грн, что соответствует ценам на сайте auto.ria. А муж заместителя начальника главного управления налоговой службы в Тернопольской области Марии Мельник приобрел Mersedes-Benz GLE за 5,1 млн грн, что так же соответствует рыночному уровню.

Другая ситуация - с подержанными транспортными средствами. В среднем стоимость такого авто на 34% меньше, чем рыночная. Их суммарная декларируемая стоимость составляет 752 млн грн, тогда как в соответствии с объявлениями должна была бы быть около 1,3 млрд грн.

Это может свидетельствовать о расчетах в таких сделках наличными, умышленном сокрытии реальной стоимости покупок для избежания налогообложения, сокрытии нелегальных доходов и попытке "подстроить" образ жизни к уровню официальных доходов.

По данным главного сервисного центра МВД, если стоимость приобретенного автомобиля не превышает 165 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (499,6 тыс. грн), то в таком случае размер сбора на обязательное государственное пенсионное страхование составляет 3% от его стоимости. Если от 165 до 290 прожиточных минимумов (878 тыс. грн) - то 4%, а если превышает эту отметку - то 5%.

Данные. В выборку из реестра Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) попали 23,2 тыс. деклараций за 2024 год, в которых указано, что декларант имеет отношение к категории "Лица, должности которых относятся к государственной службе категорий "А" или "Б".