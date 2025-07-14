В Украине стоимость гектара земли за четыре года выросла на 60%

С момента открытия земельного рынка в Украине в июле 2021 года средняя стоимость одного гектара выросла на 60% - до 60,7 тысячи грн за гектар.

Об этом сообщает "Опендатабот".

Отмечается, что за 4 года было заключено 339 644 сделки купли-продажи. В общем продали более 636 тыс. га на 30,4 млрд грн.

Эксперты сообщают, чтопервые месяцы после открытия рынка были достаточно активными.

Так, в июле 2021 года заключили более 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Постепенно ажиотаж спадал: сделок становилось больше, а средняя цена падала. Так, уже в декабре 2021 года гектар стоил 33,7 тыс. грн.

Речь идет о том, что с началом полномасштабной войны рынок практически остановился, только в мае 2022 года заключили 323 сделки. Восстановление началось летом, но объемы оставались низкими: до 4,6 тыс. сделок в месяц. Это было в три раза меньше, чем в конце 2021-го.

В начале 2024 года рынок земли стал доступным также и для компаний - рынок оживился, впрочем ожидаемого всплеска не произошло, отмечают аналитики.

"Вероятно, это связано с ограничениями для компаний с иностранными владельцами на операции с украинской землей. Так, к примеру, из топ-10 компаний в агросфере согласно Индексу Опендатабота 2025, у половины есть иностранные корни", - отмечают эксперты.

По их словам, уже с марта количество сделок превышало 9 тыс. в месяц, а общая ежемесячная стоимость сделок - более 1 млрд грн. Цена за гектар в 2024 году колебалась в пределах 43-52 тыс. грн.

Если сравнить первое полугодие 2025 года и первый период функционирования рынка земли (июль-декабрь 2021-го), то количество сделок выросло на 13%, в то же время сумма сделок - почти втрое (с 2.85 млрд грн до 8.22 млрд грн), говорится в аналитике.

Отмечается, чтосейчас самой дорогой является земля на Ивано-Франковщине - в среднем, за один гектар покупатель выложит 126,6 тыс. грн. Следуют Львовщина с 118,3 тыс. грн/га, Киевщина - 89, 4 тыс. грн/га, Тернопольщина - 86,9 тыс. грн/га.

Среди прифронтовых регионов по стоимости сельхозземли лидирует Днепропетровщина - там покупатели, в среднем, платят 73,9 тыс. грн/га.

По данным экспертов, самые низкие цены на землю в прифронтовых регионах: Запорожская область - 38,3 тыс. грн/га, Херсонщина - 39,1 тыс. грн/га, Черниговщина - 41,1 тыс. грн/га, Николаевщина - 41,6 тыс. грн/га и Одесская область - 41,8 тыс. грн/га.

В этом году активнее всего покупают земли на Полтавщине (5,4 тысячи сделок), Винницкой области (5,4 тыс.) и Киевской области (4,7 тысячи), сообщают эксперты.

Напомним:

По состоянию на конец мая и с момента запуска второго этапа земельной реформы, в Украине продали 442,7 тыс. га. земель сельскохозяйственного назначения, а это 1,77% от общей площади.