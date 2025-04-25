Как застраховать инвестиции от военных рисков

Что следует сделать Украине для защиты прав интеллектуальной собственности.

Украина нуждается в восстановлении не менее 486 млрд долл., однако восстановление и поддержка устойчивого экономического развития невозможны без привлечения международных и внутренних инвестиций. Чтобы заинтересовать инвесторов, недостаточно быть страной с большим потенциалом, необходимо создавать благоприятный бизнес-климат.

Среди инструментов, способствующих привлечению инноваций, существенное место занимают инструменты страхования военных рисков. Где на этом пути находится Украина и что ей следует сделать в контексте защиты прав интеллектуальной собственности?

Начало положено...

Прежде всего - несколько слов о механизмах страхования военных рисков, которые доступны в нашем государстве. Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития, Украина имеет самый высокий возможный уровень риска - как Афганистан, Беларусь, Иран, Ирак и некоторые африканские страны.

В этом и проблема: большинство частных и государственных страховых агентств заморозили свои лимиты для Украины из-за отсутствия инструментов оценки рисков.

Иными словами, для иностранных инвесторов и страховщиков вся Украина - очень опасная зона, хотя на самом деле уровень угроз существенно меняется в зависимости от региона и отрасли. Добавьте сюда то, что в мире в целом есть лишь несколько компаний, которые страхуют от военных рисков, и привлечение инвестиций становится еще более сложной задачей. Однако это не означает, что ее невозможно реализовать.

Наше государство движется в этом направлении: в 2023 году правительство заключило меморандум с международной брокерской компанией по перестрахованию Marsh McLennan. В рамках этого сотрудничества разрабатывается платформа с данными, необходимыми для эффективного моделирования и оценки военных рисков в Украине.

Это уникальный кейс: такие пулы функционируют в нескольких странах G7 для страхования от терроризма. Украинская платформа будет иметь одно существенное отличие: риски будут распределяться не на национальном, а на международном уровне.

Параллельно формируется государственный трастовый фонд (страховой пул), который будет привлекать средства из разных источников и разделять риски кредиторов, инвесторов и страховщиков. Такие фонды, созданные по инициативе наших партнеров, уже есть, например, Трастовый фонд поддержки реконструкции и экономического развития Украины (SURE) от Многостороннего агентства инвестиционных гарантий Всемирного банка (MIGA).

...но этого недостаточно

Восстановление системы страхования в реалиях большой войны - сложный и долгий процесс. Пока он продолжается, в области страхования инвестиций с Украиной сотрудничают лишь несколько организаций: MIGA, DFC (США), UKEF (Великобритания), KUKE (Польша), Bpifrance (Франция) и 14 национальных экспортно-кредитных агентств.

Все они, за небольшим исключением, поддерживают резидентов своих стран, поэтому систематическая защита интересов украинских инвесторов - это прежде всего наше дело. Для этого существует украинское Экспортно-кредитное агентство (ЭКА), созданное для стимулирования экспорта путем страхования финансовых рисков.

В 2023 году ЭКА расширило свои функции до страхования и перестрахования прямых инвестиций в Украину и инвестиционных кредитов на создание предприятий и инфраструктуры для развития перерабатывающей промышленности, экспорта украинских товаров, работ и услуг. Доступ к гарантиям имеют украинские и иностранные инвесторы.

Результаты не заставили себя ждать: недавно агентство подписало первый и второй договоры страхования инвестиционных кредитов от военных рисков.

Несмотря на уверенное развитие, сейчас ЭКА способно лишь частично удовлетворить потребности рынка: собственный капитал агентства составляет чуть более 2 млрд грн, тогда как круг его уставных задач простирается значительно дальше страхования военных рисков. Кроме того, ЭКА прежде всего ориентировано на крупные компании.

Еще одним важным шагом стала презентация проекта закона "О системе страхования военных рисков", разработанного НБУ, Минэкономики и Минфином.

Он предусматривает создание на базе Минфина Государственного агентства по страхованию военных рисков, которое будет определять общую политику оценки и принятия рисков для страховщиков - участников системы, разрабатывать стандартизированные страховые продукты, определять централизованные подходы к ценообразованию и вести Единую централизованную базу данных в системе страхования военных рисков.

Страхование интеллектуальной собственности

Страховой рынок Украины и цепочки отраслевого сотрудничества не просто перезагружаются, а формируются заново. Однако там отсутствует элемент, который приобретает популярность в высокоразвитых странах: страхование интеллектуальной собственности. Со стремительным ростом количества и стоимости нематериальных активов растут и риски кражи или нарушения прав интеллектуальной собственности.

Независимо от того, о каких объектах идет речь - патентах, торговых марках, авторских правах, - предприятиям нужно эффективно защищаться от посягательств злоумышленников и минимизировать их последствия. На это и направлено страхование таких рисков.

Среди прочего оно обеспечивает возмещение создателям и правообладателям судебных расходов, связанных с нарушением или кражей прав интеллектуальной собственности, а также может гарантировать компенсацию прибыли, утраченной из-за таких нарушений.

Одним из первых этапов в процессе страхования интеллектуальной собственности является оценка прав на объекты интеллектуальной собственности и их учет в составе нематериальных активов предприятия. Эту услугу предоставляют специалисты УКРНОИВИ.

Бесспорно, механизм страхования рисков в сфере интеллектуальной собственности актуален в мирное время. Однако в реалиях войны его разработка и полноценное функционирование становится необходимостью, особенно в контексте гибридной войны и коварства РФ. Она не гнушается никакими методами: от масштабного промышленного шпионажа до краж авторских прав, патентов или географических указаний, как это произошло, например, с "Мелитопольской черешней".

Отдельный кейс - многочисленные российские кибератаки, направленные на государственные учреждения критическую инфраструктуру и частные компании. Среди последствий - завладение интеллектуальной собственностью. Активность российских хакеров влияет и на глобальную кибербезопасность: такие атаки ежегодно наносят экономический ущерб на 945 млрд долл.

Новые требования в новых реалиях

Украине вместе с цивилизованным миром предстоит основательно поработать.

Прежде всего наше государство должно расширить терминологические определения закона "О страховании". Согласно его действующей версии, страхование касается "владения, пользования и распоряжения имуществом", однако не имущественными правами интеллектуальной собственности, которые имеют отличный правовой режим.

Есть еще один нюанс: международный страховой рынок со времен Второй мировой войны не сталкивался со столь масштабными боями, как в Украине. Добавьте к этому косвенные последствия российской вооруженной агрессии (в частности перестройку цепей поставок из-за введения санкций), которые повлияли на мировую экономику, и станет очевидно, что перед страховщиками стоит непростая задача: подстроиться под новую геополитическую структуру и новые запросы, которые возникают вместе с ее формированием.

Например, начались актуальные изменения в сфере страхования киберрисков. Недавно международная страховая компания Lloyd's обновила стандартные формулировки исключений по покрытию убытков в случае кибератак, связанных с войной.

Новые реалии, влияющие на глобальный рынок страхования военных рисков (включая страхование интеллектуальной собственности), являются вызовом и для Украины, и для мирового сообщества. Вместе с тем наше государство заинтересовано в том, чтобы стимулировать необходимые трансформации на международном уровне, параллельно создавая благоприятные условия для укрепления национального страхового рынка.

Это - залог привлечения инвестиций, а значит - нашего успешного послевоенного восстановления и восстановления конкурентоспособной экономики. Инструмент страхования способен надежно защитить инвесторов, бизнес и творцов, обеспечивая надежный фундамент для будущего развития. Поэтому должны реагировать на вызовы вместе с партнерами и бок о бок пройти по пути реформ, напряженной работы и всестороннего сотрудничества.