Полученную 1000 гривен через "Укрпочту" можно будет потратить только там же

С 4 декабря оформить "тысячу Зеленского" можно будет через "Укрпочту" – непосредственно в отделении или через почтальона.

Об этом идет речь в материале Экономической правды.

В то же время, если оформить тысячу гривен в "Укрпочте", потратить ее можно будет только в рамках услуг почтового оператора .

То есть, средства можно направить на приобретение украинских товаров, которые продают в отделениях, заказ лекарства, оплату коммунальных услуг и мобильной связи.

Кроме того, 1000 гривен от государства можно отдать на благотворительность. Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский в комментарии ЭП объяснил, что задонатить государственную помощь можно в городских отделениях, а в селах, где "нет онлайна" такая возможность не предусмотрена.

Направить средства можно на общий фонд "Укрпочты" с Киевской школой экономики. Откуда донаты попадают в ВСУ, ГУР, приюты для животных и т.д.

Так, "Укрпочта" будет обеспечивать выплаты по программе более 2 млн украинцев – пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы, которые получают свои социальные выплаты через почтового оператора.

Граждане, получающие социальные выплаты через "Укрпочту", автоматически приобщаются к программе. О зачислении 1000 грн на счет клиента в "Укрпочте" сообщат ее работники при выплате пенсии или социальной помощи в декабре.

Важно: деньги не выплачивают наличными. И использовать их можно только в течение трех визитов. Визит – это одно обслуживание (общение) клиента с почтальоном или сотрудником в отделении.

В рамках одного визита можно совершить несколько оплат тысячей (например, пополнить мобильный счет и оплатить коммунальные услуги).

Если не использовать средства за три визита, то остаток вернется в государственный бюджет.

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Вовина тысяча. Как будет работать инициатива Зеленского и на что можно будет потратить деньги

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что власти позже проведут аудит оказанной помощи в рамках "зимней поддержки", и те, кто оформил ее за границей, будут возвращать ее.

Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления о "зимней поддержке" 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов.