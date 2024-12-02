Шмыгаль: "тысячу Зеленского", оформленную за рубежом, придется вернуть

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "єПідтримки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

Об этом пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Людей, которые этим будут злоупотреблять (оформлять помощь из-за рубежа - ИФ-У), может быть минимальное количество. Но мы эти вещи после этого проаудируем, и такие люди, как уже было в предыдущие разы, будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - сказал Шмыгаль в эфире национального телемарафона.

Премьер подчеркнул, что программа действует только для граждан, находящихся в Украине.

Он отметил, что сначала люди в декларативный способ отмечают, что они находятся на территории страны, а дальше происходит проверка по реестрам, геолокации и другими программными способами.

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Напомним:

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "єПідтримки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.