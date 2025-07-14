Офис президента готовит замену главы НКЦБФР. Чем не устраивает советник Ермака?

Похоже, что Руслан Магомедов не пробудет на посту главы НКЦБФР шестилетнюю каденцию. Чем и кого он не устраивает?

До февраля 2019 года о существовании, а тем более о том, чем занимается Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в Украине знали лица, прямо вовлеченные в финансовую сферу, и те, кто серьезно интересовался инвестициями. Однако все изменилось благодаря пятому президенту.

Тогда Петр Порошенко, сам того не понимая, в телефонном разговоре озвучил то, что стало, вероятно, ключевым афоризмом периода его правления: "Где тебе еще, бл..., Тимур, реформ не хватает?". После этих слов вся страна узнала о Тимуре Хромаеве и немного о возглавляемой им на тот момент НКЦБФР.

Свою шестилетнюю каденцию на этой должности Хромаев досидел до конца, но его второй срок "сбил" советник главы Офиса президента Андрея Ермака Руслан Магомедов. В феврале 2021 года Владимир Зеленский назначил его руководить комиссией.

Наличие покровителя давало Магомедову карт-бланш на любые изменения в одном из двух регуляторов финансового сектора и создание инвестиционных инструментов, недостаток которых фондовый рынок испытывает добрый десяток лет. Однако, как это часто случается в украинской истории, имеющийся "потенциал реализовать не удалось".

Все можно было списать на большую войну, которая началась через год после смены главы НКЦБФР, если бы не одно "но". Незаметный, на первый взгляд, регулятор на самом деле играет важную роль в финансовой системе государства. Без принятия им решений невозможно выполнить требования МВФ, от чего зависит финансирование государственных расходов. А с принятием этих решений есть проблемы.

Затягивание НКЦБФР с реализацией поставленных перед ней требований раздражило представителей МВФ, которые просили Ермака вмешаться в ситуацию. Как результат - Офис президента уже ищет замену Магомедову. Удастся ли найти?

Причина первая: схемы

Первые жалобы представителей МВФ на главу НКЦБФР Магомедова поступили руководству государства в сентябре 2024 года, рассказывает собеседник ЭП в Офисе президента. По его словам, недовольство вызвало то, что регулятор рынка ценных бумаг игнорировал просьбы Национального банка, а впоследствии и МВФ, о закрытии схем, которые позволяют обходить валютные ограничения.

Речь идет о двух схемах, которые Нацбанк подробно описал в письме в комиссию от 10 мая 2024 года (копия есть в распоряжении ЭП). Официальному обращению предшествовали устные просьбы представителей НБУ к чиновникам комиссии, рассказывают собеседники ЭП в НКЦБФР. Что это за схемы и почему они важны?

Первая касается облигаций правительства США (трежерис). Клиенты инвестиционных компаний покупали эти ценные бумаги, у которых приближалась дата погашения. Поскольку индивидуальными решениями НКЦБФР трежерис допускались к торговле на украинском рынке, то их покупка происходила за гривну.

Когда ценные бумаги оказывались на счете клиента в Украине, он давал распоряжение перевести их на свой счет в иностранном депозитарии (учреждение, которое ведет учет прав на ценные бумаги). Когда наступала дата погашения облигаций, клиент получал валюту от правительства США на свой банковский счет уже за рубежом.

С помощью этой схемы граждане и бизнес конвертировали гривну, которая находилась в Украине, в валюту за рубежом, то есть выводили ее из страны, обходя валютные ограничения НБУ , которые действуют с момента введения военного положения.

О том, что НКЦБФР не спешила закрывать эту схему, свидетельствует и тот факт, что, не имея других вариантов, Нацбанк 3 декабря разослал банкам письмо (с копией ознакомилась ЭП), в котором описал упомянутую схему и рекомендовал "усилить внимание" к операциям с трежерис, которые проводят три инвесткомпании: "Доминанта трейд", "Универ капитал" и "Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU).

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В рамках выполнения меморандума с МВФ о "принятии мер для обеспечения эффективности мер контроля за движением капиталов в консультациях с НБУ" НКЦБФР 23 декабря прекратила существование этой схемы. За неделю до дедлайна.

Вторая схема, описанная в письме НБУ годичной давности, касается валютных ОВГЗ украинского правительства. Она заключается в том, что экспортер, получивший валютную выручку, вместо ее продажи на межбанковском рынке через свой банк, покупает за нее валютные ОВГЗ, по которым вскоре произойдет погашение.

После этого экспортер продает эти ОВГЗ на внебиржевом рынке за гривню. Однако в таких сделках используется несколько более высокий, чем на межбанковском рынке, курс: как правило, на 30-50 копеек за каждый доллар или евро.

Как продолжение схемы - покупка этих же облигаций инвесткомпаниями с перепродажей за гривну субъектам, которые хотят купить иностранную валюту в обход ограничений НБУ. Когда приходит время погашения ОВГЗ, эти субъекты - обычно крупные компании - получают от Министерства финансов деньги в валюте, в которой были выпущены облигации.

Из-за существования этой схемы межбанковский рынок ежемесячно недополучал 150 млн долл. предложения от экспортеров . То есть именно столько Нацбанку приходилось дополнительно "сжигать" резервы для поддержания курсовой стабильности в стране.

По данным источников ЭП, среди компаний, которые в январе-апреле 2025 года перепродавали валютные ОВГЗ и могли помогать обходить ограничения НБУ, были ICU, "Доминанта трейд", а также "Профи-т ценные бумаги", "БТС брокер" и "Конкорд кэпитал".

В июне 2025 года НКЦБФР "по инициативе НБУ и в рамках выполнения меморандума с МВФ" таки приняла решение, которое делает невозможным существование описанной схемы. Оно вступило в силу 30 июня.

Причина вторая: конфликт интересов

"Магомедов и, собственно, половина руководящего состава комиссии не пройдут проверку на отсутствие конфликта интересов", - рассказывает собеседник "Экономической правды" в ОП. О какой проверке и каком конфликте идет речь?

В феврале 2024 года Верховная Рада приняла закон о реформе рынка капиталов. По словам Магомедова, этот документ должен был сделать комиссию "гибкой и по-настоящему современной". Среди прочего принятие этого документа позволяло Украине получить от Всемирного банка 1,4 млрд долл.

Однако через несколько дней глава НКЦБФР предложил Зеленскому ветировать документ. Магомедов просил убрать из закона норму, которая запрещает работникам комиссии и членам их семей иметь долю в подконтрольных НКЦБФР компаниях, получать от них материальное вознаграждение или занимать там любую должность.

Депутаты Ярослав Железняк и Ольга Василевская-Смаглюк объяснили просьбу тем, что у Магомедова есть конфликт интересов. Он указал в декларациях, что проживал с Евгенией Грищенко, руководителем департамента брокерского обслуживания клиентов "Инвестиционный капитал Украина" (ICU). Если бы тогда Зеленский подписал закон, встал бы вопрос о соответствии Магомедова занимаемой должности.

Президент, не в последнюю очередь благодаря руководителю своего офиса, ветировал закон и неприятную для Магомедова норму убрали. Однако в ситуацию вмешался МВФ.

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Во время очередного пересмотра программы в декабре 2024 года его представители настояли на проверке безупречной деловой репутации руководства НКЦБФР. Соответствующую оценку комиссия должна была завершить до конца января 2025 года, однако мартовский пересмотр программы зафиксировал, что это не было сделано.

В ответ на запрос ЭП Магомедов пояснил, что с декабря 2024 года комиссия разрабатывала обновленный Кодекс этики (в нем прописаны критерии для оценки) и не могла его утвердить без согласования с международными финансовыми организациями (МФО). Произошло это только в конце февраля 2025 года.

"Комиссия по МФО прорабатывала техническое задание для проведения независимой проверки председателя и членов НКЦБФР... Планировалось, что соответствующую проверку проведут за средства международной технической помощи проекта USAID", - пояснил он.

После того, как в начале февраля USAID прекратило деятельность, комиссия объявила тендер на закупку услуг по независимой оценке. Ее осуществит аудиторская компания KPMG. Согласно меморандуму с МВФ, это должно было произойти до конца июня, однако во время последнего пересмотра срок перенесли на конец августа.

Главная причина того, что Руслану Магомедову ищут замену - нежелание слышать и прислушиваться к позиции НБУ Facebook Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку

По словам Магомедова, у комиссии отсутствует информация о его возможном конфликте интересов, который бы помешал ему пройти проверку. Он также сообщил, что ему ничего не известно о возможном увольнении кого-то из руководящего состава НКЦБФР.

"К комиссии не выдвигались чрезвычайные требования - просто делать то, что просят партнеры. Но затягивание с принятием этих решений сначала настроило против Магомедова НБУ, а вместе с ним - и МВФ. В последнее время с ним никто даже не хочет разговаривать. Комиссия в нынешнем составе продемонстрировала неспособность принимать необходимые стратегические решения, как это от них требуется. С мая мы ищем замену главе комиссии", - добавил собеседник ЭП в Офисе президента.

Кто кандидаты

Опрошенные ЭП чиновники и участники рынка называли двух потенциальных кандидатов на должность председателя НКЦБФР. Первый - нынешний член комиссии Максим Либанов.

"С ним проводили разговор по этому поводу. Да, он не имеет конфликта интересов, но есть определенные сомнения относительно того, справится ли он с менеджерскими функциями, которые предусматривают управление всей комиссией", - говорит собеседник в Офисе президента. Сам Либанов от комментариев отказался.

Второй кандидат - заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник, отвечающий, в частности, за финансовый мониторинг. Впрочем, собеседники ЭП и в Офисе президента, и в НБУ говорят, что его переход в НКЦБФР маловероятен из-за загруженности в Нацбанке, где у него "еще не завершены дела".

По данным источников ЭП, при поиске кандидатов на эту должность ОП столкнулся с проблемой, с которой власть в последние годы сталкивается при попытках сменить членов правительства: отсутствием достаточного количества желающих, из которых можно было бы кого-то выбрать.

"Есть профессиональные люди, которые работают на фондовом рынке с 2014 года и им это потенциально было бы интересно, но каждый раз, когда они слышат о PEP, сразу отказываются", - объясняет собеседник издания в ОП.

Статус PEP (Politically Exposed Person - национальные и иностранные публичные деятели), который приобретают руководители государственных органов, предусматривает ряд ограничений с точки зрения финансового мониторинга.

По словам партнера VB Partners Сергея Бойко, приобретение статуса PEP - одна из причин непопулярности государственных должностей, ведь такое лицо и его семья будут под тщательным финансовым контролем, а источники приобретения активов, которые были получены даже задолго до поступления на публичную службу, будут исследоваться.

Даже прекращение лицом полномочий не остановит меры финконтроля. "Это также влияет на текущих и потенциальных бизнес-партнеров такого лица, которые несут бремя дополнительного финансового контроля", - добавил Бойко.

Как скоро могут заменить Магомедова? Ответ на этот вопрос зависит от того, когда ОП найдет кандидата. "Это может произойти через неделю или через несколько дней. Проблема только в кадрах", - резюмировал собеседник ЭП в Офисе президента.

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Конечно, этот материал был бы неполным без истории о командировке.

6 февраля "Украинская правда" опубликовала расследование о том, что руководитель аппарата НКЦБФР Михаил Янчук с 1 по 8 января 2025 года находился с семьей в служебной командировке в Финляндии. Соответствующий приказ подписал Магомедов. Впоследствии окажется, что конференций, на которые якобы отправлялся Янчук, не было.

Расследование УП показало, что и сам председатель НКЦБФР в октябре 2024 года был в командировке в Кракове, Польша.

"Это атака на меня персонально, чтобы поссорить меня с Офисом президента и Андреем Борисовичем", - этими словами Магомедов позже объяснит коллегам публикацию расследования, рассказывает собеседник ЭП в комиссии. Никаких организационных выводов из этой истории не было сделано.

После этих слов читатель, возможно, увидит очередное подтверждение безнаказанности во властной системе. Однако это не тот случай.

Детективы Национального антикоррупционного бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52025000000000253 от 6 мая 2025 года по признакам уголовных преступлений по ч. 4 ст. 191 УК и ч. 1 ст. 366 УК. Подозрение еще никому не объявили, но, по словам собеседника ЭП в НАБУ, речь идет об эпизодах командировок Магомедова и Янчука.

А 29 мая 2024 года Печерский районный суд по просьбе следователя Национальной полиции предоставил доступ к документам в рамках другого уголовного производства - №12023000000002324 от 20 декабря 2023 года по ч. 2 ст. 364 УКУ. Согласно описанию дела, руководство НКЦБФР в апреле 2022 года предоставило индивидуальное разрешение одному из инвестиционных фондов направить 26,5 млн грн для приобретения медицинских товаров (подгузников). Средства вывели за границу.

Это дело до сих пор не закрыто.