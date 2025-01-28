БЭБ нашло подпольную табачную фабрику: изготавливала 50 тысяч пачек в сутки

В Черновицкой области правоохранители обнаружили подпольную табачную фабрику, которая изготавливала более 50 000 пачек сигарет в сутки.

Об этом сообщила прессслужба Бюро экономической безопасности.

Следствие установило, что промышленная линия для изготовления сигарет была установлена в нежилом помещении на территории области. Для маскировки высокого потребления электроэнергии она была оборудована дизельной подстанцией.

Изготовленная продукция продавалась под видом различных местных и европейских брендов.

В ходе обысков изъяли производственную линию, готовую фальсифицированную продукцию, сырье и более миллиона поддельных акцизных марок. Общая стоимость изъятого оценивается в более 15 миллионов гривен.

Бюро экономической безопасности проводило расследование вместе с Департаментом стратегических расследований Нацполиции.

Напомним:

Сотрудники ДВБ Нацполиции, БЭБ, СБУ и прокуратуры разоблачили преступную группу, которая изготавливала фальшивые документы и сбывала их по всей Украине. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.