"Энергоатом" утверждает, что не скрывал доходы и не уклонялся от уплаты налогов

"Энергоатом" заявил, что материал Forbes Ukraine о финансовых результатах компании за 2024 год якобы является "манипулятивным" и основан на "искаженных фактах".

Об этом сообщает пресс-служба энергокомпании.

По словам представителей "Энергоатома", рост прибыли в 2024 году стал результатом повышения эффективности и уменьшения задолженности на энергорынке, а не сокрытия доходов или оптимизации налогов.

"Значительная часть прибыли (более 153 млрд грн) направлена на выполнение социальных обязательств (ПСО) для обеспечения доступности электроэнергии населению", - говорится в сообщении.

Компания также отметила, что в 2024 году уплатила почти 29 млрд грн налогов, а рост амортизации объяснила переоценкой активов в процессе корпоратизации, в соответствии с законодательством.

Что предшествовало этому заявлению?

Ранее издание Forbes Ukraine сообщило со ссылкой на мнение экспертов и источников, что после повышения тарифов на электроэнергию "Энергоатом" должен был получить существенно большую прибыль за 2024 год.

Согласно анализу, в 2024 году "Энергоатом" получил 1,3 млрд грн чистой прибыли против 11 млрд грн убытков в 2023 году. Однако на фоне повышения тарифов для населения в июне 2024 года на 64% прибыль компаний должна была быть больше. По оценкам экспертов, опрошенных изданием, это должно было улучшить финансовый результат более чем на 30 млрд грн в год.

Однако рост амортизации (постепенное списание стоимости активов компании) на 89% привело к уменьшению официальной прибыли, пишет Forbes. В финотчетности амортизация зачисляется в расходы.

Если бы амортизация осталась на прежнем уровне, то прибыль компании могла бы быть выше на 11 млрд грн, что означало бы дополнительные 2 млрд грн налогов и значительно большие выплаты в бюджет в виде дивидендов, говорится в материале.