Для них закон не писан. Как прокуроры и силовики возвращают себе сверхбольшие пенсии

Законодательство ограничивает размер пенсий, однако 17 тыс. украинцев научились обходить эту норму. Как государство с этим борется и имеет ли шанс на победу?

В последние несколько лет в Украине разгорелся конфликт между отдельными группами пенсионеров и государством. Первые при посредничестве судов борются для себя выплаты, размер которых превышает законодательные ограничения. Вторая в ответ придумывает новые креативные способы, чтобы уменьшить размеры этих пенсий.

Следствие - миллиарды гривен дополнительных расходов для выплат сверхбольших пенсий "избранному" меньшинству. Кроме того, у государства постоянно растет задолженность по решениям судов в пользу спецпенсионеров, которая сейчас составляет 85 млрд грн.

С начала 2025 года заработали ограничения на размеры пенсий, превышающие максимально разрешенные законодательством десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (23 610 грн). Однако и эти ограничения успешно оспариваются. Кто и как это делает и есть ли конец в баталиях вокруг максимальных пенсий?

Прожиточный максимум

Пенсионная система Украины имеет три уровня, однако работает только первый из них - солидарный. Концепция солидарных пенсий предусматривает, что нынешние граждане трудоспособного возраста "скидываются" на содержание пенсионеров. Расчет на то, что так же в свое время будут делать их дети и внуки.

В отличие от накопительного уровня, в котором размер будущей выплаты зависит от объема индивидуальных взносов, солидарные пенсии имеют менее индивидуальный характер. Солидарный уровень - это в большей степени о накоплении ресурса государством и его равномерном распределении среди пенсионеров "здесь и сейчас".

Для обеспечения более справедливого распределения пенсионных средств в солидарной системе существует несколько предохранителей. Во-первых, государство устанавливает максимальный размер зарплаты, с которой можно осуществить такой взнос. Сейчас это 20 "минималок" или 160 тыс. грн в месяц. Это означает, что лица, чья зарплата превышает этот показатель, будут делать взнос в Пенсионный фонд только с этой суммы.

Это не позволяет делать большие взносы, при этом не претендуя на пропорциональные этим взносам пенсионные выплаты, ведь средств на них в будущем не будет.

Во-вторых, государство устанавливает минимальный и максимальный размеры пенсий - один и десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, соответственно. В 2025 году это 2 310 грн и 23 100 грн соответственно.

Это ограничение действует для всех: и для тех, кто выходит на заслуженный отдых по общему закону, и для тех, условия выхода на пенсию которых регулируют специальные отраслевые законы (прокуроров, судей, бывших работников правоохранительных органов). Однако именно последние научились эффективно обходить это ограничение.

ЭП не раз писала, как спецпенсионеры через суд отменяют для себя установленное законодательством ограничение - десять прожиточных минимумов. После этого в некоторых случаях размеры их пенсий могли превышать 200 тыс. грн в месяц, а размер самой высокой выплаты, которую получает бывшая судья, вообще составляет 390 тыс. грн.

По данным Минсоцполитики, в начале 2025 года в Украине было более 17 тыс. человек, пенсии которых превышали установленное законодательством ограничение. Большинство из них - бывшие военнослужащие и работники правоохранительных органов.

Высокий размер выплат таких лиц достигается благодаря тому, что пенсии, которые выплачиваются по специальному закону, как правило привязаны к зарплатам тех, кто продолжает работать или служить. Например, пенсия прокурора составляет 60% от зарплаты человека, работающего на аналогичной должности (в некоторых случаях прокуроры борются за пенсию в размере 90% от зарплаты), а пенсия кадрового военного или работника правоохранительных органов может составлять до 70% от денежного обеспечения того, кто продолжает служить на аналогичной должности.

Правительство пытается пересмотреть специальные пенсионные режимы и отвязать размеры пенсий от текущих зарплат. Начать решили с прокуроров - одной из наименее многочисленных групп спецпенсионеров. Однако даже здесь чиновники натолкнулись на сопротивление изменениям не только со стороны прокуроров, но и некоторых народных депутатов. Поэтому пока соответствующий законопроект не попал в повестку дня парламента.

Понимая, что провести глобальную реформу пенсионной системы быстро не удастся, в правительстве решили пойти другим, временным путем.

Кто возвращает сверхбольшие пенсии

В начале 2025 года правительство приняло постановление, которым ввело коэффициенты к пенсиям, размеры которых превышают максимально допустимые законом. Если коротко, то сумму пенсии, которая превышает 23 100 грн, умножают на уменьшающий коэффициент. Чем больше сумма превышения - тем меньше размер коэффициента.

"Постановление является попыткой найти баланс между интересами всех пенсионеров, включая специальные категории. При его отсутствии может сложиться ситуация, когда на выплату пенсий отдельным специальным пенсионерам просто не будет хватать бюджетных ресурсов", - объясняют в правительстве.

Читайте также: Целого фонда мало. Как власть проигрывает битву с получателями спецпенсий

Как следствие, размер самых больших пенсий все равно превышает десять прожиточных минимумов, но с начала года такие выплаты стали кратно меньше. Например, до введения коэффициентов самая большая пенсия, которую в Украине получал прокурор, составляла 251 тыс. грн. Теперь она уменьшилась почти в пять раз до 51,5 тыс. грн.

По данным Минсоцполитики, ограничение сверхбольших пенсий позволит Пенсионному фонду сэкономить в 2025 году 3,4 млрд грн. Эта экономия включает уменьшение выплат не только прокурорам, бывшим военным и правоохранителям, но и "чернобыльцам", которые борются за доплаты за проживание в загрязненной зоне.

Кратное уменьшение сверхбольших выплат не могло не натолкнуться на обжалование в судах. Из 17 тыс. спецпенсионеров, получающих сверхбольшие пенсии, 4 815 человек уже обжаловали уменьшение государством этих выплат. В большинстве случаев суды становятся на сторону истцов, признавая незаконным решение государства ограничивать размер пенсий, превышающих установленный законом максимальный предел.

Судебные баталии продолжаются. В 1 424 делах Пенсионный фонд оспаривает решения судов в апелляции. Для 89 спецпенсионеров судебное решение уже вступило в законную силу и ПФУ возобновит им выплату сверхбольших пенсий без каких-либо ограничений.

"Категории пенсионеров, которые оспаривали решение о применении к ним ограничительных коэффициентов, - бывшие прокуроры и военнослужащие, служащие правоохранительных органов", - сообщили ЭП в Минсоцполитики.

Со временем получателей неограниченных пенсий будет становиться больше. Не только потому, что возрастет количество приговоров об обжаловании действия правительственных коэффициентов, но и потому, что в суде оспаривают законность самого постановления.

"Сейчас продолжается обжалование самого постановления в судах различных инстанций, в которых Минсоцполитики и правительство участвуют как третьи стороны. Юридическая дискуссия продолжается, но мы убеждены, что постановление принято в соответствии с действующим законодательством - с учетом выводов Конституционного суда и положений закона "О государственном бюджете на 2025 год", - добавили в Минсоцполитики.

Что дальше

Несмотря на неутешительную тенденцию, в правительстве не опускают рук и верят, что им удастся ограничить размеры самых высоких пенсионных выплат. "В настоящее время принято 23 судебных решения, в которых истцам отказано в удовлетворении их требований, что свидетельствует о наличии неоднозначной судебной практики", - отмечают там.

Параллельно с этим Минсоцполитики готовит масштабную пенсионную реформу, которая будет касаться и специальных пенсионных режимов. Ведь сейчас пенсионная система несправедлива. Она предоставляет чрезмерные преимущества для ограниченного круга лиц, которые оплачиваются взносами большинства украинцев.

"Цель реформы - не забрать гарантии, а перезагрузить систему, сделать ее справедливой для всех. Все, кто уже получил право на специальную пенсию, должны сохранить это право - никаких изменений для них не предвидится. Но для будущих пенсионеров мы должны создать новые, прозрачные и сбалансированные правила, которые будут отвечать современным финансовым возможностям государства и принципу справедливости", - объясняют авторы инициативы.

Еще одно основание для проведения реформы заключается в том, что текущая система не предусматривает реальных льгот для лиц, защищающих страну в армии, а предоставляет льготы только кадровым военным и правоохранителям. В правительстве планируют вознаграждать льготными условиями выхода на пенсию не по профессиональному признаку, а по факту участия в боях. То есть льготы распространят на мобилизованных.

Однако эти благие намерения могут не воплотиться в жизнь. Во-первых, пенсионная реформа не превратилась в зарегистрированный в парламенте законопроект, а со сменой правительства и руководства Минсоцполитики вообще неизвестно, произойдет ли это когда-нибудь.

Во-вторых, любое изменение пенсионных льгот почти автоматически натолкнется на сопротивление тех, кому эти льготы предоставили. В свое время парламентарии сделали это, чтобы завоевать расположение и лояльность отдельных госорганов, в частности прокуроров.

Захотят ли депутаты терять эту лояльность после того, как наделили генерального прокурора полномочиями вмешиваться в дела даже независимых антикоррупционных органов, - вопрос риторический.