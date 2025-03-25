Целого фонда мало. Как власть проигрывает битву с получателями спецпенсий

Правительство ограничило большие спецпенсии, но украинцы находят лазейки в законодательстве для получения дополнительных выплат от государства. Есть ли конец этой судебной войне?

Статья 46 Конституции гарантирует украинцам право на социальную защиту. На бумаге это право одинаково для всех, однако на практике некоторые граждане "равнее" перед законом и имеют дополнительные льготы при выходе на пенсию и исчислении ее размера.

Когда-то власть наобещала отдельным категориям граждан щедрые социальные гарантии: одним - чтобы сделать их более лояльными, другим - чтобы завоевать их благосклонность перед выборами. О том, сможет ли государство платить такие пенсии, никто не думал.

Когда давление на государственные финансы стало чрезмерным, некоторые льготы власти пересмотрели, а некоторые - отменили. Несмотря на это украинцы научились обходить закон и через суд получают право на пенсии, рассчитанные по нормам, действовавшим в 1990-х годах.

В 2023 году суды приняли 240 тыс. решений по пенсионным делам против государства, в 2024-м - еще более 100 тыс. Долг по решениям судов приближается к 100 млрд грн. Еще десятки миллиардов государство должно платить так называемым спецпенсионерам.

В 2025 году на "судебном фронте" правительство пошло в контрнаступление. Благодаря активным и нетипичным решениям государство сохранило миллиарды гривен, которые выплачивались по недействующему законодательству. Однако эта борьба еще не завершена.

Спецпенсии и где их искать

Через дорогу от парка в Соломенском районе столицы расположился уютный офис юридической компании. Внутри - дорогая деревянная мебель, большой аквариум и вежливая работница, которая предлагает клиенту пенсионного возраста выпить кофе или чая, пока тот ожидает аудиенции с адвокатом.

Во время этой встречи у клиента обязательно спросят о том, где он работал и где проживает, а также о размере его пенсии. По итогам разговора юрист пообещает увеличить выплату вдвое, а то и втрое. В глазах пенсионера загорится огонек надежды: наконец-то он заставит государство достойно заплатить за его труд.

Обещания повысить пенсию - не пустые. В последние годы в Украине появились юридические фирмы, которые занимаются только пенсионными делами. Они ориентируются в многочисленных лазейках законодательства и решениях Конституционного Суда и Верховного Суда, которые это законодательство то отменяют, то позволяют обходить.

Основания для повышения пенсии найти несложно. По данным Минсоцполитики, каждый пятый пенсионер имеет право на спецвыплаты или пенсионные льготы.

Для некоторых категорий граждан пенсии прописываются специальными законами, от чего и пошло понятие "спецпенсии". К таким категориям относятся бывшие прокуроры, судьи, работники милиции (полиции) и других правоохранительных органов, бывшие кадровые военные, госслужащие, а также люди, проживающие на территориях, подвергшихся радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В некоторых случаях размеры спецпенсий превышают 100 тыс. грн в месяц, а получать их могут лица, работающие на основном месте работы. Правда, для этого необходимо постараться и побороться за сверхбольшие выплаты в судах.

Сначала пенсионер подает иск в суд с требованием отменить решение Пенсионного фонда о размере пенсии. Как правило, суд становится на сторону истца. Далее пенсионер просит суд повысить размер пенсии сверх установленного законом ограничения (23 610 грн - десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность).

Суды поддерживают позицию истца, ведь свои выплаты - пожизненное содержание судей (аналог пенсии) - они тоже получают без каких-либо ограничений по размеру.

Решение суда состоит из двух частей. Первая обязывает Пенсионный фонд начислять пенсионеру новый размер выплаты, рассчитанный по специальному закону. Вторая - пересчитать пенсионные выплаты задним числом, то есть заплатить "долг" за предыдущие периоды, когда пенсионер-истец получал меньшие суммы.

Если первую часть решения суда государство исправно выполняет, то на вторую - уплату долгов - средств не хватает. Из-за этого у Пенсионного фонда накапливается долг, размер которого в начале марта 2025 года составил 79,8 млрд грн.

В решениях судов есть проблема: часто они ссылаются на нормы законов, которые уже не действуют. Например, суд может постановить рассчитать пенсию прокурору в соответствии с законом "О прокуратуре" от 1991 года, хотя этот документ утратил силу после того, как в 2015 году депутаты приняли новый закон "О прокуратуре".

Читайте также: Как получать заоблачные пенсии без ограничений? Инструкция от прокуроров и судей

Несмотря на это прокуроры через суд заставляют государство выплачивать пенсию по старому законодательству на более выгодных условиях. Вместо максимум 60% от текущей зарплаты прокурора они добиваются от государства 90%, а затем, тоже через суд, добиваются пересмотра размера выплат каждый раз, когда меняется размер их зарплат.

Похожая ситуация - и с пенсиями бывших правоохранителей и военнослужащих. Размер пенсионной выплаты бывшего кадрового военного сейчас привязан к денежному обеспечению человека, который сейчас служит на аналогичной должности. Поэтому государство ограничено в возможностях повышать зарплаты военным, ведь каждое такое решение потенциально увеличивает расходы на пенсии тем, кто давно не служит.

Почему потенциально? Потому что есть нюанс. Технически решение о пересмотре пенсии в связи с изменением денежного обеспечения происходит по решению правительства. Последний раз Кабмин принимал его в 2017 году. Как следствие, сейчас сотни тысяч бывших военных и правоохранителей через суды добиваются пересмотра размеров своих пенсий.

"В связи с принятыми судебными решениями этим категориям лиц (прокурорам, судьям, лицам, уволенным со службы) пенсии пересчитываются с денежного обеспечения, которое ими не получалось, а также которые не соответствуют принятым актам законодательства. Такие решения обусловливают увеличение расходов Пенсионного фонда на выплату текущих пенсий ориентировочно на 34,3 млрд грн на 2025 год", - сообщили "Экономической правде" в Минсоцполитики.

Там добавили, что суды по своему усмотрению определяют размеры пенсий и порядок их выплаты, не учитывая финансовые возможности государственного бюджета.

Читайте также: Что не так с пенсиями военных

Ежегодно специальные пенсии все сильнее давят на государственные финансы. В 2023 году на них потратили почти 100 млрд грн, в 2024-м - 120 млрд грн.

Спецпенсии - это проблема не только чиновников, которым приходится искать на них деньги в условиях дефицита бюджета и зависимости от международной финансовой помощи. Последствия роста этих расходов ощущают и обычные пенсионеры. В условиях ограниченного ресурса государство, выделяя больше средств на одних пенсионеров, имеет гораздо меньше возможностей для повышения пенсий остальным.

Государство против спецпенсий

Большие спецпенсии привлекли внимание руководства страны, пересказывают ЭП собеседники в правительстве. Чтобы ограничить их размер и сократить государственные расходы, Кабмин ввел спецнорму в закон о госбюджете на 2025 год. Она вводит коэффициенты на сверхбольшие пенсии. Речь идет о выплатах, которые превышают установленное законом ограничение - десять прожиточных минимумов (ПМ).

К части пенсии, превышающей 10 ПМ (23 610 грн) и не превышающей 11 ПМ (25 971 грн), применяется коэффициент 0,5.

К части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4.

К части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3.

К части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн), и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2.

К части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

Например, в 2024 году пенсия заместителя прокурора Ровенской области составляла 116 тыс. грн в месяц (он продолжал работать и получать зарплату по основному месту работы). С учетом новых коэффициентов в 2025 году она должна была бы уменьшиться втрое до 38 тыс. грн (23 610 грн максимально разрешенной пенсии и 14 468 грн скорректированной на коэффициенты выплаты, превышающей максимальную).

По данным Минсоцполитики, в Украине есть около 17 тыс. пенсионеров, чьи выплаты превышают допустимый размер. После начала применения коэффициентов к таким пенсиям расходы на них существенно сократились. Так, в марте (после индексации пенсий) государство потратило на сверхбольшие пенсии на 242 млн грн меньше. Если экстраполировать данные марта на весь год, то бюджет сэкономит 2,9 млрд грн.

Правительство также ограничило пенсионные доплаты, за которые через суды борются "чернобыльцы". Государство получило вал однотипных исков, в которых люди требовали гарантированные недействующим законодательством доплаты в размере двух-трех минимальных зарплат. В 2022 году такие доплаты получали 10 тыс. человек, в конце 2024-го их стало 143 тыс.

Граждане нашли лазейку в законодательстве, которая позволила получать надбавки. Их размеры часто превышали размеры пенсий. Для этого люди регистрировались в радиационно загрязненной зоне и через суд получали надбавки. Более того, начали появляться новые ликвидаторы аварии на ЧАЭС - почти через 40 лет после нее.

Бороться с этим явлением правительство начало в 2023 году. Тогда в закон о госбюджете на 2024 год вписали специальный размер минимальной зарплаты, которая должна использоваться для вычисления выплат по решениям суда: 1 600 грн.

В государственном бюджете на 2025 год правительство установило специальный прожиточный минимум, который используется для расчета доплат лицам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Его размер тоже составляет 1 600 грн.

Кроме того, в 2025 году правительство пересмотрело требования для получения надбавки для предотвращения случаев "пенсионной миграции". То есть Кабмин отсеял от общего количества получателей доплат тех, кто зарегистрировался в загрязненной зоне только ради денег. Теперь получить надбавку могут только лица, которые непрерывно проживали на территориях радиационного загрязнения с 1 января 1993 года.

Это дало результат. По данным Минсоцполитики, количество получателей "чернобыльских" доплат в 2025 году сократилось на 57,6 тыс. до 85,8 тыс.

Размер надбавки уменьшили до одного прожиточного минимума (2 361 грн). Соответствующее решение прописали в законе о государственном бюджете. Самих надбавок в действующем законодательстве давно нет, их можно получить только по решению суда, который ссылается на норму закона, которая уже не действует.

Как следствие, общие расходы на выплату "чернобыльских" доплат к пенсиям в марте 2025 года сократились на 874 млн грн. Если экстраполировать эти данные на весь год, то экономия составит почти 10,5 млрд грн.

Спецпенсии бьют в ответ

Хотя правительственные ограничения для сверхбольших пенсий и "чернобыльских" доплат уже приносят свои плоды государственному бюджету, борьба за специальные пенсии еще не закончилась. Те, кто прошли через десятки судебных заседаний, чтобы завоевать себе десятки тысяч гривен, начали оспаривать действия власти.

Например, по представлению омбудсмена оспаривается установление специального прожиточного минимума, который используется для расчета доплат "чернобыльцам". Кроме того, появилось новое направление судов, связанных с пенсиями "чернобыльцев". Дело касается размера пенсий по инвалидности для лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Так, Конституционный Суд признал неконституционной норму закона, которая гласила, что минимальный размер таких пенсий должен составлять 6 тыс. грн для первой группы инвалидности, 4,8 тыс. грн - для второй, 3,7 тыс. грн - для третьей. Это решение должно было вступить в силу через три месяца после окончания военного положения.

Зато Верховный Суд, сославшись на решение Конституционного Суда, решил, что минимальный размер такой пенсии следует рассчитывать по "чернобыльскому" закону от 1996 года. Он должен составлять десять, восемь и шесть минимальных пенсий по возрасту (23 610 грн, 18 888 грн и 14 166 грн) соответственно. Государство уже получает иски с требованием пересчитать пенсии в соответствии с решением Верховного Суда.

Кроме этого, Верховный Суд рассматривает дело о законности установления правительством коэффициентов для сверхбольших пенсий. Если такие ограничения признают незаконными, государству придется возобновить выплату стотысячных пенсий спецпенсионерам.

Вместе с тем тысячи украинцев продолжают заваливать суды другими делами о перерасчете размера их пенсионных выплат. Только за два месяца 2025 года суды приняли 18,3 тыс. решений по таким делам, а задолженность государства по проигранным решениям увеличилась на 1,64 млрд грн.

Имеет ли эта проблема решение? Два собеседника ЭП в правительстве высказали противоположные взгляды на этот вопрос.

В Минсоцполитики считают, что выходом из тупика является пенсионная реформа, которую ведомство наработало в конце 2024 года. Она предусматривает осовременивание солидарного уровня пенсионной системы, введение базовой пенсии и реформу спецпенсий. По ее итогам наименьшие пенсии должны вырасти, а сверхбольшие - уменьшиться. Вся система должна стать более справедливой для всех граждан.

В частности, выплату спецпенсий Минсоцполитики хочет сделать обязанностью ведомств, которые занимаются категориями спецпенсионеров (например, пенсии прокуроров будет финансировать Офис генпрокурора, а пенсии бывших кадровых военных - Минобороны). Особые условия пенсий для тех, кто еще не вышел на пенсию, хотят обеспечить благодаря профессиональным накопительным пенсионным фондам, в которых будущим пенсионерам будут открывать индивидуальные пенсионные счета.

Другой собеседник ЭП в правительстве к этой реформе относится скептически. "Мы хотим сделать богатых пенсионеров немножко беднее, а бедных - богаче. Однако никто никогда ни у кого ничего не собьет. Пойдут в суды и все у них будет хорошо", - отмечает он.

Хотя в Минсоцполитики считают, что осовременивание солидарного уровня пенсионной системы почти не потребует дополнительных расходов бюджета, однако, как считает собеседник ЭП, причастный к бюджетному процессу, из-за фактора судов цена пенсионной реформы может составить 300-360 млрд грн. Единственный источник такого ресурса в истощенной войной экономике - "печать" денег Национальным банком. Однако в таком случае все повышение самых маленьких пенсий "съест" инфляция.