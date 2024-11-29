Бронирование для бизнеса, "тысяча Зеленского" и повышение налогов: что ждет украинцев в декабре

В декабре украинцев ждет ряд изменений. В первую очередь, они будут касаться повышения налогов и обновления правил бронирования для бизнеса. Кроме того, с декабря должны начаться выплаты "тысячи Зеленского" для всех украинцев.

ЭП рассказывает подробнее об изменениях с 1 декабря.

"Историческое" повышение налогов

Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря 2024 года. Предусмотрено, что с 1 декабря возрастет размер военного сбора.

Так, с 1,5% до 5% возрастет военный сбор по зарплатам физлиц. Исключение – военнослужащие. Для физических лиц-предпринимателей первой, второй и четвертой группы военный сбор вводится в размере 10% минимальной зарплаты (сейчас это 800 грн).

Для ФЛП третьей группы военный сбор вводится в размере 1% от доходов.

Кроме того, закон предусматривает повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25% до 50%.

В то же время " национальный кэшбек " освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.

Больше о том, какие еще налоги вырастут в Украине и почему президент долго не подписывал закон, читайте: Большой прокрастинатор. Почему Зеленский откладывает повышение налогов .

Выплата "тысячи Зеленского"

С 1 декабря должны начаться выплаты тысячи от Зеленского для каждого украинца. Президент анонсировал подобную инициативу еще в октябре, чтобы "поддержать население в зимний период".

Потратить средства можно будет на оплату коммунальных услуг, мобильной связи, донаты, покупку билетов в УЗ и т.д.

Украинцы, не имеющие доступа к "Действию", смогут получить тысячу от Зеленского через отделение "Укрпочты".

Больше об инициативе президента, читайте в материале: Вовина тысяча. Как будет работать инициатива Зеленского и на что можно будет потратить деньги .

Обновлены правила бронирования для бизнеса

С 1 декабря правительство обновляет правила бронирования для бизнеса. Причина таких изменений – аудит Министерства обороны, по результатам которого выявлены незначительные нарушения.

Теперь чтобы получить статус "критически важного" предприятие должно удовлетворять двум условиям:

отсутствие налоговых долгов;

средняя зарплата на предприятии должна быть не менее 20 тыс. грн (или 2,5 минимальных зарплат);

зарплата каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие – также не менее 20 тыс. грн.

Правда, последнее требование касается только частного бизнеса. Для государственных и коммунальных предприятий зарплатный критерий не изменился.

Третий критерий руководитель предприятия выбирает самостоятельно из имеющихся в постановлении №76 региональных или отраслевых критериев. Все бронирования будут осуществляться через "Действие".

Детальнее о том, как будет работать обновленная система бронирования, читайте в материале: Как изменится система бронирования работников?

Открытие Подольского моста

С 1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр.

В частности, проезд будет и вновь построенным тоннелем, соединяющим мостовой переход со съездом на улицу Петра Вершигоры в направлении проспекта Романа Шухевича и жилмассива Троещина.

Для большегрузного транспорта Подольский мостовой переход пока остается закрытым.

Кроме этого, с 1 декабря запускают два дополнительных автобусных маршрута по Подольскому мостовому переходу – один на Троещину и еще один на Воскресенко.

Маршрут №110 будет начинаться от улицы Милославской и направиться к станции метро "Площадь украинских героев". Он дублирует маршрут №61 (Милославская – ст. Троещина), поэтому работа последнего будет приостановлена.

Маршрут №112 начинается от улицы Ивана Микитенко, конечная остановка – станция метро "Лукьяновская".

Читайте также: Гора родила мышь. Что открывает Кличко в Киеве вместо Подольского моста?

Обновление в работе "Укрзализныци"

С 15 декабря начнется новый сезон в работе "Укрзализныци". Перевозчик подготовил ряд дополнительных поездов и рейсов международного и внутреннего сообщения.

Так, с 15 декабря "Укрзализныця" запускает прямой ежедневный поезд Киев – Будапешт (Венгрия) и поезд Киев – Чоп – Братислава (Словакия) с пересадкой.

Поезд №9/10 сообщением Киев – Будапешт будет курсировать в составе стандартных спальных вагонов: купе (4 места) и люкс (2 места). Стоимость билета в купейном вагоне – ориентировочно 3000 грн.

Кроме того, планируют с 15 декабря запустить поезд по маршруту Киев – Чоп – Братислава, с пересадкой в Чопе. Стоимость билета в купейном вагоне – ориентировочно 1500 грн.

Относительно изменений внутри страны предусмотрены запуск новых рейсов, оптимизация маршрутов и сокращение времени в пути для многих направлений. В частности, добавляются новые рейсы в Карпаты – из Кривого Рога, Днепра, Полтавы и Кременчуга.

Бесплатная парковка для защитников

С конца ноября в Киеве заработала бесплатная парковка для защитников. Для этого военные должны подтвердить свой статус в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы ветераны могли воспользоваться правом бесплатной парковки, в приложении добавлена возможность вносить статус участника боевых действий, пояснили в КГГА.

Кроме того, такое решение исключит возможность ситуации, когда на машины налагают штрафы из-за отсутствия информации об их принадлежности военным, отметила заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Выплаты для детей-сирот

Ко Дню святого Николая, который в Украине отмечают 6 декабря, опекуны и попечители детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, единовременно получат дополнительную 1 тыс. грн.

Соответствующая инициатива будет реализована в рамках "Зимней поддержки".

Также правительство приняло стратегию обеспечения права каждого ребенка на рост в семейном окружении и план мер по его реализации. Основные цели – комплексная поддержка биологических семей, чтобы дети не попадали в учреждения по уходу, пояснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выплата денежной помощи на детей зимой

Правительство ввело выплату единовременного пособия отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода в размере 6 500 грн. Помощь смогут получить дети из малообеспеченных семей.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн", – рассказал Денис Шмыгаль.

Эти средства можно потратить на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой.

В Минреинтеграции уточнили, что выплаты рассчитаны на детей, по состоянию на 1 ноября 2024 года еще не достигших 18 лет. Поддержка будет выплачиваться украинцам, которые на ноябрь 2024 года являются получателями помощи на проживание ВПЛ и государственной социальной помощи малообеспеченным семьям.