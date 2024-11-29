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"Будем считать это ошибкой": Налоги вырастут все-таки в декабре

Виктор Волокита — 29 ноября, 09:17
Будем считать это ошибкой: Налоги вырастут все-таки в декабре

Закон о повышении налогов вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

"Бессонная ночь и есть результат - ресурсный закон вступит в силу 1 декабря 2024 года. Опубликован будет соответственно 30 ноября. Здравый смысл победил", - написал Гетманцев в Телеграмм.

"Будем считать это ошибкой печатника", - добавил он.

Напомним:

Закон об историческом повышении налогов был опубликован в газете "Голос Украины" 28 ноября. Следовательно, он должен вступить в силу с 29 ноября.

28 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №11416 об историческом повышении налогов. Ожидалось, что закон вступит в силу 1 декабря. В частности, об этом сообщал премьер-министр Денис Шмигаль.

Как сообщалось ранее, повышение налогов включает следующие изменения:

  • Повышение военного сбора с зарплат физлиц (включая участников режима "Дія.Сити") с 1,5% до 5% - с даты вступления в силу закона. Исключение – военнослужащие (останется 1,5%).

  • Увеличение с 1 января 2025 года военного сбора по другим доходам граждан (кроме зарплат) с 1,5% до 5%.

  • Введение военного сбора в размере 10% от минимальной зарплаты (сейчас – 800 грн) для физлиц-предпринимателей первой, второй и четвертой групп.

  • Введение военного сбора для ФЛП третьей группы в размере 1% от дохода.

  • Повышение ставки налога на прибыль за 2024 год для банков с 25 до 50%. Поскольку они уже уплатили налоги по старой ставке за большую часть этого года, то новый налог вводится ретроспективно (задним числом).

  • Повышение ставки налога на прибыль для небанковских финансовых учреждений (кроме страховых компаний) с 18 до 25% с 1 января 2025 года.

  • Введение ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль для АЗС: 30, 45 или 60 тыс. грн за каждую станцию в зависимости от ее типа. Сумма переплат не будет учитываться для уменьшения налоговых обязательств в будущем.

  • Введение авансового взноса по налогу на прибыль для пунктов обмена валют в размере 700 евро за каждый пункт обмена в Киеве, 600 евро – в городах с населением более 50 тыс. евро. человек, 200 евро – для других населенных пунктов.

  • Введение минимального налога на землю в размере 700 грн. и 1 400 грн. за гектар.

  • Введение ежемесячной отчетности по НДФЛ, военному сбору и единому социальному взносу с 1 января 2025 года. Ранее в Верховной Раде это связывалось с введением "экономического бронирования", но сейчас эта норма необходима для мониторинга соответствия забронированным новым требованиям .

  • Освобождение "национального кэшбека" от налогообложения НДФЛ и военным сбором в 2024-2025 годах.

  • Повышение ренты на добычу щебня, глины, гранита и песка – не менее 5 дол. за тонну.

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