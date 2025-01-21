Россия до сих пор зарабатывает 6 млрд долларов от продажи нефти через Украину. Почему не останавливается транзит?

До 2029 года россияне будут получать миллиарды долларов от продажи нефти, которую в ЕС поставляют по территории Украины. Можно ли это прекратить?

С 1 января 2025 года Украина остановила транзит российского газа, лишив Кремль 6,5 млрд долл. доходов в год.

На 21-й день после блокирования поставок цены на газ в Европе остаются стабильными на уровне ниже 500 долл. за тысячу кубометров, а Белый дом уже назвал это событие самым крупным и болезненным геополитическим поражением Москвы.

Следующим логичным шагом была бы остановка транзита нефти, которая на третий год большой войны продолжает приносить бюджету агрессора до 6 млрд долл. Тем более, что почти вся Европа еще в первые месяцы вторжения отказалась от российской нефти.

Исключением являются Словакия, Венгрия и Чехия, которым дали больше времени на поиски ресурса нерусского происхождения. Последняя с этой задачей справилась лучше всех и уже через полгода сможет полностью перейти к другим поставщикам.

На покупке нефти из России продолжают настаивать только Будапешт и Братислава, которые даже не собирались искать альтернативные пути импорта. К тому же, они постоянно саботируют важные решения по финансовой и военной помощи и угрожают заблокировать вступление Украины в ЕС и НАТО.

Правда, судя по последним заявлениям премьера Дениса Шмыгаля, украинская власть также не спешит перекрывать поток нефтедолларов в Москву. Почему Украина до сих пор качает российскую нефть и как это остановить?

Сколько российской нефти транзитирует Украина

Европейский Союз еще в июне 2022 года ввел запрет на импорт российской нефти, но действовать он начал не сразу. Отсрочку в полгода странам блока дали на то, чтобы найти альтернативные пути поставок.

К тому же, для Венгрии, Словакии и Чехии было сделано исключение - им разрешили и в дальнейшем покупать российскую нефть, так как у них нет выходов к портам. Это послабление действует и сегодня.

Для этих трех стран нефть транспортировалась через Украину по южной ветке нефтепровода "Дружба".

По северной ветке нефтепровода транспортируется нефть из Казахстана

По оценкам консалтинговой компании ExPro, за транзит российской нефти в 2024 году Украина получила около 250 млн долл, в то время как от продажи сырья российский бюджет пополнился 6 млрд долл..

Через "Дружбу" в прошлом году Россия поставила 11,36 млн тонн нефти, что на 16% меньше показателей 2023-го. Этот объем также является рекордно низким по меньшей мере за последние 10 лет.

Больше всего российской нефти через Украину транспортировали в Венгрию - более 4,7 млн тонн. На втором месте Словакия с 3,9 млн тонн и замыкает тройку Чехия с 2,7 млн тонн.

Интересно, что из трех стран, которые получили отсрочку от эмбарго, реальным поиском альтернативных поставщиков занималась только Чехия. Венгрия и Словакия почти ничего не делали и до сих пор настаивают на продолжении транзита через Украину.

Так, за год Венгрия вообще не снизила объем поставок из России, в то время как Словакия уменьшила лишь на 15%. Чехия же сократила импорт российской нефти на 35%. К тому же последняя уже заявила, что в середине этого года сможет полностью отказаться от нефти из РФ.

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Это удастся сделать благодаря модернизации Трансальпийского трубопровода (TAL), пролегающего из Италии в Германию. Расширение TAL удвоит мощность для поставок для Чехии до 8 млн тонн в год, чего достаточно для нужд республики.

"Этот проект позволит Чехии не бояться перебоев в поставках нефти из России, а также вскоре полностью отказаться от российского черного золота", - заявил чешский премьер Петр Фиала.

Таким образом, от украинской трубы будут зависеть только Словакия и Венгрия, которые ничего не сделали для отказа от российской нефти и постоянно угрожают заблокировать международную помощь Украине и вступление в ЕС и НАТО.

Почему Украина не останавливает транзит

В отличие от соглашения по газовому транзиту, действие которого завершилось 1 января 2025 года, контракт на поставку российской нефти заключен до конца 2029 года. Это дает представителям украинского правительства формальный повод говорить о невозможности блокирования потоков российской нефти в Венгрию и Словакию.

Во время последнего визита в парламент премьер Шмыгаль заявил, что остановка транзита по нефтепроводу "Дружба" будет нарушением Украиной договора Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Более того, как утверждает глава правительства, невыполнение обязательств может быть использовано для привлечения Украины к ответственности и выставления соответствующих финансовых требований.

"Это будет международный арбитраж и сумма будет... ее нет на сегодня. То есть это будут выставлять и обсчитывать страны, которые понесут соответствующие убытки, но это будут, очевидно, какие-то большие санкции, большие средства", - добавил Шмыгаль.

Впрочем, с такой позицией соглашаются не все. "Тезис Шмыгаля о том, что мы не можем остановить транзит из-за нарушения соглашения об ассоциации с ЕС и Энергетической хартии не соответствует действительности", - говорит бывший руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон. В подтверждение своих слов он приводит два аргумента.

В-первых, Энергетическая хартия - это уже мертвое соглашение, с которым сам ЕС принял решение выйти еще 30 мая 2024 года. Поэтому ссылаться на какие-то обязательства по нему - это непонятная тактика.

Во-вторых, в Соглашении об Ассоциации есть специальная статья 472, которая позволяет Украине в случае форс-мажорных обстоятельств, угрожающих национальной безопасности, совершать любые действия для ее защиты.

Статья 472 Соглашения об Ассоциации позволяет Украине в случае форс-мажорных обстоятельств, угрожающих национальной безопасности, совершать любые действия для ее защиты

"Это точно позволяет нам остановить транзит, потому что средства от экспорта нефти идут на финансирование войны против Украины. Мы не можем смотреть, как Венгрия и Словакия ежегодно отправляют миллиарды евро в Россию", - считает Макогон.

Как можно заблокировать поставки и стоит ли это делать

Опрошенные ЭП энергетические эксперты почти единогласно высказались за прекращение поставок российской нефти в Европу. При этом инструментов для реализации такого шага несколько.

"Конечно, исходя из интересов Украины, надо максимально сократить доходы России от экспорта нефти, которую она использует для финансирования войны. Это значительные средства", - считает руководитель Центра энергетических исследований KSE Борис Додонов.

При этом он отмечает, что такой шаг может создать проблемы со Словакией и Венгрией на уровне ЕС. "Фактически они могут блокировать все евроинтеграционные решения, которые требуют единодушия, включая выделение Украине пакета помощи на 50 миллиардов евро", - пояснил Додонов.

С ним не соглашается Макогон. "Давайте решать проблемы по мере их поступления. Вступление Украины в ЕС будет где-то через 5-10 лет. Надо сначала закончить войну, а уже потом вступать в ЕС. Мы не сможем закончить войну, если сами будем помогать врагу экспортировать нефть", - сказал экс-глава "Оператора ГТС".

По его словам, сейчас существует несколько вариантов остановки транзита, среди которых объявление форс-мажора из-за войны, введение санкций со стороны СНБО или путем принятия закона, который недавно зарегистрировали в Верховной Раде.

При этом эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям, президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар объясняет, что остановка транзита газа и нефти имеют разную специфику.

"В отличие от газового транзита, где Россия не может переключить этот поток на другие направления, в случае нефти такая возможность есть. Продать ресурс, который не пойдет по "Дружбе", россияне могут через один из терминалов в Усть-Луге на Балтике или из порта Новороссийск на Черном море", - утверждает Гончар.

По его мнению, наиболее эффективным методом были бы переговоры с Еврокомиссией.

"В шестом санкционном пакете Европа делала временное исключение по транспортировке нефти для этих трех стран. Сейчас готовится уже 16-й пакет и было бы логично инициативно предложить партнерам завершить действие этого исключения. Но так или иначе нужно лишать россиян этого финансового ресурса, потому что это механизм подготовки троянских коней России в Европе. Я имею в виду Венгрию и Словакию", - добавляет Гончар.

С ним соглашается энергетический эксперт Геннадий Рябцев. "Остановка была бы логичным шагом, потому что все это выглядит очень странно. Требуем от европейцев санкций, а сами продолжаем качать и позволяем россиянам зарабатывать миллиарды", - подытожил эксперт.