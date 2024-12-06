В Киеве на 30% выросла аварийность сетей из-за графиков отключения
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В Киеве на треть выросло количество аварий на электросетях из-за одновременного включения киевлянами энергоемких приборов после возвращения света по графикам.
Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети".
Преимущественно выходит из строя оборудование низкого уровня напряжения, непосредственно питающее дома горожан.
"Благодаря графикам стабилизационных отключений энергетикам удается стабилизировать энергосистему страны после вражеских ударов по энергообъектам. В то же время применение графиков становится причиной более интенсивного износа оборудования и роста аварийности", - говорится в сообщении.
Энергетики предоставили советы, чтобы избежать аварий:
- Отключить от сети все энергоемкие приборы во время стабилизационного отключения (темно-серой зоны графика): стиральные машины, чайники, бойлеры, электронагреватели, электроотопление, электроплиты. А также свет в помещениях, где в это время не находятся люди.
- После того, как появился свет, не включать одновременно всю мощную технику.
- Если дома несколько энергоемких приборов, следует пользоваться ими по очереди.
- Энергоемкие приборы, которые имеют таймеры включения, стоит запрограммировать на работу в ночное время с 00:00 до 06:00.
- Тем, кто пользуется электродвигателями и насосными станциями, рекомендуется отключать их от сети. Включать их нужно через 20-30 минут после появления электроэнергии.