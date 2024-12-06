В Киеве на 30% выросла аварийность сетей из-за графиков отключения

В Киеве на треть выросло количество аварий на электросетях из-за одновременного включения киевлянами энергоемких приборов после возвращения света по графикам.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Киевские электросети".

Преимущественно выходит из строя оборудование низкого уровня напряжения, непосредственно питающее дома горожан.

"Благодаря графикам стабилизационных отключений энергетикам удается стабилизировать энергосистему страны после вражеских ударов по энергообъектам. В то же время применение графиков становится причиной более интенсивного износа оборудования и роста аварийности", - говорится в сообщении.

Энергетики предоставили советы, чтобы избежать аварий: