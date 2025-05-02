Намек Китая на торговые переговоры с США поднял цены на нефть

Цены на нефть поднялись после того, как Китай намекнул на готовность к переговорам с США по пошлинам, что дало надежду на ослабление торговой войны.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись до $62,22 за баррель. Американская WTI также выросла до $59,30 за баррель. Для сравнения, еще 1 мая нефть Brent опускалась ниже $60 за баррель.

Впрочем, за неделю Brent потеряла 7%, а WTI - 6%, что стало самым большим недельным спадом за последний месяц.

Министерство коммерции Китая сообщило в пятницу, что Пекин "оценивает" предложение Вашингтона провести переговоры, направленные на урегулирование ситуации с пошлинами. Это стало сигналом потенциального ослабления напряжения, которое уже несколько месяцев дестабилизирует глобальные рынки.

Однако опасения, что общая торговая война может загнать мировую экономику в рецессию и снизить спрос на нефть - особенно на фоне планов OPEC+ увеличить добычу - в последние недели сильно давили на нефтяные котировки.

"Есть определенный оптимизм относительно отношений США и Китая, но пока это лишь осторожные сигналы", - сказал Гарри Чилингирян, руководитель отдела исследований Onyx Capital Group, - "Ситуация до сих пор нестабильна: один шаг вперед - два назад".

Определенную поддержку ценам оказали угрозы Дональда Трампа ввести вторичные санкции против покупателей иранской нефти.

Заявления Трампа прозвучали после переноса переговоров США с Ираном по ядерной программе. Ранее он возобновил политику "максимального давления" на Тегеран, которая включала попытки свести экспорт иранской нефти до нуля, чтобы не дать стране разработать ядерное оружие.

В четверг цены на нефть поднялись почти на 2% после комментариев Трампа, частично компенсируя потери, которые рынок понес ранее на этой неделе на фоне ожиданий новых поставок со стороны OPEC+.

В среду Reuters сообщил, что Саудовская Аравия - фактический лидер OPEC+ - дала понять союзникам, что не планирует дополнительно поддерживать цены новыми сокращениями добычи.

Напомним:

Ранее,саудовские чиновники заявили союзникам, что королевство не намерено поддерживать нефтяной рынок дальнейшими сокращениями поставок и готово к длительному периоду низких цен.

Фьючерсы на нефть марки Brent 1 мая упали более чем на 2% до уровня ниже 60 долларов за баррель.

Пекин открыт к диалогу с Вашингтоном относительно пошлин президента США Дональда Трампа, но американцы должны проявить "искренность" и быть готовыми к "исправлению ошибочных практик".