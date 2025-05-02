Натяк Китаю на торгові переговори зі США підняв ціни на нафту

Ціни на нафту піднялися після того, як Китай натякнув на готовність до переговорів зі США щодо мит, що дало надію на послаблення торговельної війни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися до $62,22 за барель. Американська WTI також зросла до $59,30 за барель. Для порівняння, ще 1 травня нафта Brent опускалася нижче $60 за барель.

Втім, за тиждень Brent втратила 7%, а WTI — 6%, що стало найбільшим тижневим спадом за останній місяць.

Міністерство комерції Китаю повідомило в п’ятницю, що Пекін "оцінює" пропозицію Вашингтона провести переговори, спрямовані на врегулювання ситуації з митами. Це стало сигналом потенційного послаблення напруги, яка вже кілька місяців дестабілізує глобальні ринки.

Однак побоювання, що загальна торговельна війна може загнати світову економіку в рецесію та знизити попит на нафту — особливо на тлі планів OPEC+ збільшити видобуток — останніми тижнями сильно тиснули на нафтові котирування.

"Є певний оптимізм щодо відносин США та Китаю, але поки що це лише обережні сигнали", — сказав Гаррі Чилінгірян, керівник відділу досліджень Onyx Capital Group. — "Ситуація досі нестабільна: один крок уперед — два назад".

Певну підтримку цінам надали погрози Дональда Трампа запровадити вторинні санкції проти покупців іранської нафти.

Заяви Трампа прозвучали після перенесення переговорів США з Іраном щодо ядерної програми. Раніше він відновив політику «максимального тиску» на Тегеран, що включала спроби звести експорт іранської нафти до нуля, аби не дати країні розробити ядерну зброю.

У четвер ціни на нафту піднялися майже на 2% після коментарів Трампа, частково компенсуючи втрати, яких ринок зазнав раніше цього тижня на тлі очікувань нових поставок з боку OPEC+.

У середу Reuters повідомив, що Саудівська Аравія — фактичний лідер OPEC+ — дала зрозуміти союзникам, що не планує додатково підтримувати ціни новими скороченнями видобутку.

Нагадаємо:

Раніше, саудівські чиновники заявили союзникам, що королівство не має наміру підтримувати нафтовий ринок подальшими скороченнями постачання і готове до тривалого періоду низьких цін.

Ф'ючерси на нафту марки Brent 1 травня впали більш ніж на 2% до рівня нижче 60 доларів за барель.

Пекін відкритий до діалогу з Вашингтоном щодо мит президента США Дональда Трампа, але американці мають проявити "щирість" і бути готовими до "виправлення помилкових практик".