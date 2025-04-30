Саудовская Аравия пригрозила изменить курс: "пусть цены на нефть падают, мы выдержим"

Саудовские чиновники информируют союзников и отраслевых экспертов, что королевство не намерено поддерживать нефтяной рынок дальнейшими сокращениями поставок и готово к длительному периоду низких цен.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Это потенциальное изменение в политике Саудовской Аравии может свидетельствовать о намерении увеличить добычу и расширить долю на рынке - существенное изменение после пяти лет усилий по балансировке рынка путем глубокого сокращения добычи в качестве лидера группы нефтедобывающих стран OPEC+.

Эти сокращения поддерживали цены, что, в свою очередь, способствовало росту доходов от экспорта нефти, на которые полагаются многие нефтедобывающие страны.

По словам источников, Эр-Рияд возмущен тем, что Казахстан и Ирак превышают установленные для них цели добычи в рамках OPEC+. Эти цели устанавливаются для поддержания баланса между спросом и предложением на нефтяных рынках.

После давления на участников OPEC+ с требованием придерживаться квот и компенсировать чрезмерную добычу на протяжении последних месяцев, разочарованная Саудовская Аравия меняет подход, сообщили источники в OPEC+.

В мае Саудовская Аравия настаивала на увеличении добычи в рамках OPEC+ сверх запланированного уровня - это решение способствовало падению цен на нефть ниже $60 за баррель, до минимума за четыре года.

Низкие цены - плохая новость для стран, которые полагаются на экспорт нефти для финансирования своих экономик.

Хотя такие страны, как Саудовская Аравия, имеют очень низкую себестоимость добычи, им нужны более высокие цены на нефть для финансирования государственных расходов. Когда цены падают, многие крупные нефтедобывающие страны вынуждены сокращать бюджеты.

"Саудиты, похоже, дают понять союзникам и экспертам, что готовы действовать именно так", - пишет агентство.

По словам пяти источников, в последние недели саудовские чиновники заявляли союзникам и участникам рынка, что королевство может выдержать снижение цен путем увеличения заимствований и сокращения расходов.

"Саудиты готовы к более низким ценам и, возможно, им придется сократить некоторые крупные проекты", - сказал один из источников. Все источники пожелали остаться неназванными из-за чувствительности вопроса.

Напомним:

Саудовская Аравия пока не реагирует на призывы Дональда Трампа нарастить добычу, чтобы сильно снизить мировые цены на нефть, и даже решила повысить котировки для европейских и азиатских покупателей.