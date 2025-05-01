Дешевше 60 доларів: ціна на нафту пробила психологічну позначку

Фьючерсы на нефть марки Brent 1 апреля упали более чем на 2% до уровня ниже 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает Trading Economics.

Сейчас цена барреля составляет 59.43 доллара за баррель.

Как пишет Trading Economics, падение продолжается четвертый день подряд, и уже достигнуто самого низкого уровня за последние три недели.

Признаки очередного увеличения предложения нефти ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией добавили опасений относительно ослабления спроса на фоне глобальной торговой войны.

Королевство проводит брифинги, на которых информирует союзников и отраслевых экспертов, что не хочет поддерживать рынок дальнейшим сокращением добычи и может выдержать длительный период низких цен. Это усилило ожидания того, что ОПЕК+ может объявить о новом увеличении добычи на встрече 5 мая.

Кроме того, экономика США сократилась в первом квартале, что стало первым падением за последние три года. И это подчеркнуло экономические перебои, вызванные агрессивной торговой политикой президента Дональда Трампа.

Сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе также не смогло поддержать цены, отмечает Trading Economics.

Напомним:

В начале торгов 1 мая Цены на нефть стабилизировались после предыдущего падения. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, или 0,1%, до 61,13 доллара за баррель. Однако, цена быстро упала снова.

Ранее цены на нефть Brent уже резко снизились ниже 60 долларов на торгах 9 апреля. Тогда фьючерсы на нефть Brent с поставкой в июне обвалились до 58,57 долл за баррель, и это была самая низкая цена с февраля 2021 г. Падение объясняли торговым напряжением между США, Китаем и Евросоюзом.