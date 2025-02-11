Рада разрешила купить российские реакторы для достройки ХАЭС: сколько потратят

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Об этом сообщает народный депутат IX созыва от партии "Голос" Ярослав Железняк.

АО "НАЭК "Энергоатом" имеет разрешение купить у болгарской НЭК "ЭАД" реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.

Хотя в самом законе не названа сумма контракта, эксперты говорят, что речь может идти о сотнях миллионов долларов. Ведь парламент Болгарии дал разрешение на проведение переговоров по продаже оборудования за минимум 600 млн евро.

Отмечается, что законопроект поддержали 269 депутатов.

В 2006 году Росатом выиграл международный тендер на возведение двух энергоблоков ВВЭР-1000 для АЭС Белене в Болгарии, но уже через три года проект заморозили. В 2012 году страна полностью отказалась от строительства станции, а теперь планирует продать реакторы Украине.

Принятый Радой документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский, который недавно призвал депутатов поддержать достройку ХАЭС.

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Напомним:

Обновленный проект закона, который даст старт достройке двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, снял все замечания и противоречия, которые возникали у депутатов по первой редакции.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ 16 января поддержал правки к законопроекту №11392 о разрешении АО "НАЭК "Энергоатом" приобрести у Болгарии реакторы для строительства энергоблоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС. Речь идет о сумме в ориентировочно 600 млн евро.