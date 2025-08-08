В Индии делают шаги в направлении отказа от нефти РФ после давления Трампа

Крупнейшие государственные нефтепереработчики Индии, Indian Oil Corp и Bharat Petroleum, закупили по меньшей мере 22 миллиона баррелей нерусской нефти после того, как США заставили Индию прекратить закупку нефти из России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

До 2022 года индийские государственные нефтепереработчики практически отсутствовали на спотовом рынке, зато став одними из немногих покупателей более дешевой российской нефти после вторжения России в Украину. Они прекратили закупку российской нефти в конце июля под давлением президента США Дональда Трампа.

"Поскольку президент Трамп оказывает давление на страну Индию, а не на отдельные предприятия, не сомневаюсь, что будет обсуждение между правительством и нефтепереработчиками, которые продолжают импортировать", - сказал Гарри Чилингириан, руководитель исследовательской группы Onyx Capital Group.

В последнем тендере IOC закупила 2 миллиона баррелей нефти марки Mars из США, 2 миллиона баррелей бразильской нефти и еще 1 миллион баррелей ливийской нефти на условиях поставки.

BP продал нефть Mars с высоким содержанием серы по цене на 1,5-2 доллара за баррель выше сентябрьских котировок в Дубае.

Европейский трейдер Petraco продал 1 миллион баррелей ливийской нефти Sarir и Mesla, а Totsa, торговая ветвь TotalEnergies, продала 2 миллиона баррелей бразильской нефти Sepia и Sururu.

Эти сделки стали результатом закупки IOC 8 миллионов баррелей нефти для поставки в сентябре с Ближнего Востока, США, Канады и Нигерии через тендеры на прошлой неделе.

Второй по величине государственный нефтепереработчик Индии BPCL закупил 9 миллионов баррелей нефти через переговоры для поставки в сентябре.

Это включало 1 миллион баррелей нефти Girassol из Анголы, 1 миллион баррелей нефти Mars из США, 3 миллиона баррелей нефти Murban из Абу-Даби и 2 миллиона баррелей нефти из Нигерии.

Общие закупки нефти двумя государственными нефтепереработчиками в сентябре и октябре составляют около 6% от переработки нефти в Индии в мае, по подсчетам Reuters.

Также улучшились экономические условия для переправки нефти из Атлантического бассейна в Азию, что поддержало эти закупки.

Напомним:

Китайским покупателям предлагаются срочные поставки российской нефти Urals, что свидетельствует об изменениях на мировом нефтяном рынке.

Это происходит на фоне того, что президент США Дональд Трамп усилил давление на Индию из-за ее закупок у Москвы.

5 августа, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует "значительно" повысить пошлины на индийский импорт уже в течение 24 часов из-за того, что Нью-Дели продолжает покупать российскую нефть.

Впоследствии, президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25% пошлин на импорт из Индии.

Дополнительные пошлины президента Дональда Трампа в размере 25% на закупку российской нефти Индией может стать лишь первым ударом по энергетическим доходам Москвы, поскольку США рассматривают варианты, как заставить Владимира Путина завершить войну против Украины.