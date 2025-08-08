В Індії роблять кроки в напрямку відмови від нафти РФ після тиску Трампа

Найбільші державні нафтопереробники Індії, Indian Oil Corp та Bharat Petroleum, закупили щонайменше 22 мільйони барелів неросійської нафти після того, як США змусили Індію припинити закупівлю нафти з Росії.

Про це повідомляє агентство Reuters.

До 2022 року індійські державні нафтопереробники були практично відсутні на спотовому ринку, натомість ставши одними з небагатьох покупців дешевшої російської нафти після вторгнення Росії в Україну. Вони припинили закупівлю російської нафти в кінці липня під тиском президента США Дональда Трампа.

"Оскільки президент Трамп чинить тиск на країну Індію, а не на окремі підприємства, не сумніваюся, що буде обговорення між урядом і нафтопереробниками, які продовжують імпортувати", — сказав Гаррі Чилінгіріан, керівник дослідницької групи Onyx Capital Group.

В останньому тендері IOC закупила 2 мільйони барелів нафти марки Mars з США, 2 мільйони барелів бразильської нафти та ще 1 мільйон барелів лівійської нафти на умовах поставки.

BP продав нафту Mars з високим вмістом сірки за ціною на 1,5–2 долари за барель вище за вересневі котирування в Дубаї.

Європейський трейдер Petraco продав 1 мільйон барелів лівійської нафти Sarir та Mesla, а Totsa, торгова гілка TotalEnergies, продала 2 мільйони барелів бразильської нафти Sepia та Sururu.

Ці угоди стали результатом закупівлі IOC 8 мільйонів барелів нафти для поставки у вересні з Близького Сходу, США, Канади та Нігерії через тендери минулого тижня.

Другий за величиною державний нафтопереробник Індії BPCL закупив 9 мільйонів барелів нафти через переговори для поставки у вересні.

Це включало 1 мільйон барелів нафти Girassol з Анголи, 1 мільйон барелів нафти Mars з США, 3 мільйони барелів нафти Murban з Абу-Дабі та 2 мільйони барелів нафти з Нігерії.

Загальні закупівлі нафти двома державними нафтопереробниками у вересні та жовтні становлять близько 6% від переробки нафти в Індії у травні, за підрахунками Reuters.

Також покращилися економічні умови для переправки нафти з Атлантичного басейну до Азії, що підтримало ці закупівлі.

Нагадаємо:

Китайським покупцям пропонуються термінові постачання російської нафти Urals, що свідчить про зміни на світовому нафтовому ринку.

Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на Індію через її закупівлі у Москви.

5 серпня, президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт уже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.

Згодом, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових 25% мит на імпорт з Індії.

Додаткові мита президента Дональда Трампа в розмірі 25% на закупівлю російської нафти Індією може стати лише першим ударом по енергетичних доходах Москви, оскільки США розглядають варіанти, як змусити Володимира Путіна завершити війну проти України.