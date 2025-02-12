Экспортный потенциал украинского биометана: какие показатели могут быть в 2025 году

В 2025 году экспортные мощности украинского биометана могут расшириться до 111 млн куб. м в год.

Об этом сообщил председатель правления Общественного союза "Биоэнергетическая ассоциация Украины" Георгий Гелетуха, пишет AgroTimes.

По его словам,сейчас производственные мощности украинских компаний Vitagro, Gals Agro и МХП составляют в сумме 17 млн куб.м биометана в год.

Однако в 2025 году должны запуститься еще 4 завода по производству биометана, отметил Гелетуха. Сейчас они производят биогаз и уже приобрели оборудование для обогащения биогаза и завершают подключение к сетям.

"Соответственно экспортные мощности расширятся до 111 млн куб. м в год", - считает Гелетуха.

Он предполагает, что в 2025-м к производителям биогаза может добавиться еще 1-2 компании: имеются в виду те, кто сейчас достраивает блок обогащения биогаза до биометана.

Дальнейшие перспективы рынка будут зависеть, по его мнению, от развития событий на фронте и от ценообразования на биотопливо.

"Если ценообразование будет привлекательным, в 2026-м появится не менее 10 новых заводов: часть из них - доукомплектованные биогазовые станции, а другая - проекты, построенные с нуля и сразу ориентированные на производство биометана", - считает Гелетуха.

Он отметил, что инвестиции в строительство и запуск завода мощностью 3 млн куб. м в год составляют около 6 млн евро. Такой проект окупится где-то за 4 года.

Напомним:

В октябре Группа компаний VITAGRO вместе со специалистами Хмельницкого филиала ООО "Газораспределительные сети Украины" впервые подали биометан в газотранспортную систему Украины (ГТС).

По состоянию на январь 2025 года в Украине работает три биометановых завода, в течение года ожидается запуск еще четырех.

6 февраля Энергетическая таможня оформила периодическую таможенную декларацию на экспорт первой партии биометана в Европу трубопроводным транспортом.