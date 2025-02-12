Експортний потенціал українського біометану: які показники можуть бути в 2025 році

У 2025 році експортні потужності українського біометану можуть розширитись до 111 млн куб. м на рік.

Про це повідомив голова правління Громадської спілки "Біоенергетична асоціація України" Георгій Гелетуха, пише AgroTimes.

За його словами, наразі виробничі потужності українських компаній Vitagro, Gals Agro та МХП становлять в сумі 17 млн куб.м біометану на рік.

Проте у 2025 році мають запуститися ще 4 заводи з виробництва біометану, зазначив Гелетуха. Наразі вони виробляють біогаз й вже придбали обладнання для збагачення біогазу та завершують підключення до мереж.

"Відповідно експортні потужності розширяться до 111 млн куб. м на рік", – вважає Гелетуха.

Він припускає, що що у 2025-му до виробників біогазу може додатися ще 1-2 компанії: маються на увазі ті, хто зараз добудовує блок збагачення біогазу до біометану.

Подальші перспективи ринку залежатимуть, на його думку, від розвитку подій на фронті та від ціноутворення на біопаливо.

"Якщо ціноутворення буде привабливим, у 2026-му з’явиться щонайменше 10 нових заводів: частина з них – доукомплектовані біогазові станції, а інша – проєкти, побудовані з нуля й одразу орієнтовані на виробництво біометану", – вважає Гелетуха.

Він зазначив, що інвестиції в будівництво та запуск заводу потужністю 3 млн куб. м на рік становлять близько 6 млн євро. Такий проєкт окупиться десь за 4 роки.

Нагадаємо:

У жовтні Група компаній VITAGRO разом із фахівцями Хмельницької філії ТОВ "Газорозподільні мережі України" вперше подали біометан у газотранспортну систему України (ГТС).

Станом на січень 2025 року в Україні працює три біометанових заводи, упродовж року очікується запуск ще чотирьох.

6 лютого Енергетична митниця оформила періодичну митну декларацію на експорт першої партії біометану до Європи трубопровідним транспортом.