За полгода госвава получила 527 миллионов гривен от аренды земель

Пользователи государственных сельскохозяйственных земель уплатили за полугодие 526,8 миллионов гривен.

Такие данные опубликовал Фонд государственного имущества Украины.

"За I полугодие 2025 года уплачено 526,8 млн грн с учетом НДС за право пользования государственными сельскохозяйственными землями в рамках проекта "Земельный банк", - говорится в сообщении.

"С 1 января по 1 июля 2025 года в системе Prozorro.Продажи были объявлены онлайн-аукционы по субаренде государственных сельхозземель общей площадью 48 390 гектаров в 19 областях Украины. Проведено 388 успешных аукционов, которые завершились подписанием соглашений. Около 30 000 гектаров земель уже передано в законное пользование аграриям на прозрачных и выгодных условиях", - сообщает ФГИУ.

По данным ведомства, средняя стоимость одного гектара по подписанным договорам составляет 17,4 тыс. грн. На каждый лот претендовали в среднем четыре участника, а в результате борьбы ставка субаренды увеличивалась почти в 5 раз.

"Всего было 2519 предложений на торгах. Преимущественно - от малых и средних аграрных бизнесов, что свидетельствует об эффективности механизма и устойчивый спрос", - отмечают в ФГИУ.

"Наибольшая конкуренция - в Черниговской области: 9 участников на лот в среднем. Также активны - Полтавская и Черкасская области (по 5 участников на лот). Полтавщина - лидер по самой высокой средней стоимости гектара: 34,4 тыс. грн с НДС", - говорится в сообщении.

ФГИУ также отметил, что самым дорогим участком стал "бриллиант Земельного банка" площадью 3969 гектаров в Кировоградской области: победитель торгов подписал договор субаренды и оплатил полную годовую субарендную ставку в размере 78,6 миллиона гривен с НДС.

Фонд госимущества также сообщает, что на сегодня для субаренды доступно 757 земельных участков в 16 областях Украины. Самый большой участок площадью 661 га расположен в Николаевской области. Его стартовая стоимость составляет 2,4 млн грн. Самый маленький лот - на Закарпатье, его площадь составляет 0,02 га, а стартовая цена - 57,94 грн. Больше всего участков для субаренды сейчас представлено в Харьковской области - 311 лотов.

Напомним:

Ранее Министерство экономики сообщило, что за полгода онлайн-аукционов "Земельного банка" более 20 тыс. га государственных сельхозземель передали в законное пользование. За них уплачено 584,9 млн грн. В среднем 7 участников соревнуются за каждый лот, благодаря этому стартовая стоимость субаренды земель возрастает в 8 раз.

Ранее министр аграрной политики Виталий Коваль прогнозировал, что 175 земельных участков, которые были сданы "Земельным банком" в субаренду в 2024 году, будут приносить 344 млн грн ежегодно.

Ранее сообщалось, что "Земельный банк" передал в субаренду ООО "Кодацкое-Агро" свой самый большой участок размером почти 4 тысячи гектаров на Кировоградщине. Участок, который "Земельный банк" называет своим "бриллиантом", передали в пользование на 14 лет компании "Кодацкое-Агро". Она уплатила годовую субарендную плату в размере 78,6 миллиона гривен с НДС. По итогам торгов стоимость участка выросла почти в пять раз по сравнению с начальной, и достигла 19 803 грн за гектар.