Британия подписала крупнейшее торговое соглашение с момента выхода из ЕС - BBC

Великобритания и Индия заключили торговое соглашение с Индией. Оно стало крупнейшей двусторонней торговой договоренностью Британии с момента выхода из ЕС в 2020 году.

Об этом пишет BBC.

Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер отметил, что соглашение будет способствовать экономическому росту и будет выгодным как для бизнеса, так и для граждан. В 2024 году объем торговли между странами достиг £42,6 млрд, а правительство прогнозирует его рост на £25,5 млрд ежегодно до 2040 года.

"Это соглашение является амбициозным, взаимовыгодным историческим достижением", - заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В частности, соглашение предусматривает снижение пошлин на одежду, обувь, автомобили и продукты питания, включая замороженные креветки. Британские экспортеры получат преимущества от снижения пошлин на джин, виски, авиационную технику, медицинское оборудование, косметику, а также на дорогие автомобили.

В соглашении также есть положения по услугам и государственным закупкам, позволяющие британским компаниям соревноваться за больше контрактов в Индии. Отдельно договорено о трехлетнем освобождении некоторых работников от уплаты социальных взносов в стране пребывания.

Оппозиция в Великобритании выразила обеспокоенность относительно возможных налоговых льгот для индийских компаний, которые будут работать в Британии, и призвала к парламентскому голосованию по соглашению.

"Соглашение не повлияет на финансирование NHS, поскольку индийские работники в Великобритании и дальше будут платить иммиграционный медицинский сбор", - заверило правительство.

Напомним: