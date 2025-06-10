В Украине растет инфляция: ожидаемое ускорение
Рост потребительских цен в Украине в мае ускорился до 1,3% с 0,7% в апреле и 1,5% в марте.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
В мае 2024 года рост цен составил 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая этого года выросла до 15,9% с 15,1% по итогам апреля и 14,6% по итогам марта.
Отмечается, что в мае-2025 базовая инфляция увеличилась не так существенно - до 0,5% с 0,4% в апреле и 1,4% в марте.
Однако с учетом того, что в мае-2024 она составляла 0,3%, в годовом измерении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,3% по сравнению с 12,1% по итогам апреля и 12,4% по итогам марта.
Напомним:
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) имеет достаточно информации о том, какие специальные разрешения на добычу являются так называемыми "спящими".