В Украине растет инфляция: ожидаемое ускорение

Рост потребительских цен в Украине в мае ускорился до 1,3% с 0,7% в апреле и 1,5% в марте.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

В мае 2024 года рост цен составил 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам мая этого года выросла до 15,9% с 15,1% по итогам апреля и 14,6% по итогам марта.

Отмечается, что в мае-2025 базовая инфляция увеличилась не так существенно - до 0,5% с 0,4% в апреле и 1,4% в марте.

Однако с учетом того, что в мае-2024 она составляла 0,3%, в годовом измерении базовая инфляция выросла по итогам прошлого месяца до 12,3% по сравнению с 12,1% по итогам апреля и 12,4% по итогам марта.

Напомним:

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) имеет достаточно информации о том, какие специальные разрешения на добычу являются так называемыми "спящими".