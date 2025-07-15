Китай избежал резкого замедления экономики несмотря на пошлины Трампа

Экономика Китая во втором квартале 2025 года замедлилась меньше, чем ожидалось, продемонстрировав устойчивость к пошлинам США, но слабый внутренний спрос и рост глобальных торговых рисков все еще угрожают Пекину.

Об этом сообщает Reuters.

Благодаря политической поддержке и торговым перемирием между США и Китаем, последнему удалось избежать резкого и значительного экономического падения.

В то же время инвесторы готовятся к более слабому второму полугодию, поскольку экспорт теряет импульс, цены продолжают падать, а потребительское доверие остается низким. Китай планирует экономический рост на уровне 5% - эта цель под угрозой ввиду закрепившейся дефляции и слабого внутреннего спроса.

По данным Национального бюро статистики КНР, в апреле-июне ВВП вырос на 1,1% в квартальном измерении, по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,9% и приростом на 1,2% в предыдущем квартале. Пекин увеличил расходы на инфраструктуру и субсидии потребителям, а также смягчил монетарную политику.

Некоторые аналитики считают, что правительство может увеличить дефицит бюджета, если рост резко замедлится.

Реакция рынка на эти данные была в основном сдержанной: китайский индекс CSI300 снизился на 0,1%, а гонконгский индекс Hang Seng сократил прибыль и вырос на 0,7%

Напомним:

В июне дефляция производственных цен в Китае достигла самого глубокого уровня почти за два года на фоне неопределенности, связанной с мировой торговой войной, и слабого внутреннего спроса.