В США построят завод, который будет производить химические компоненты для украинского ОПК

Украинская госкомпания "Украинская оборонная промышленность" и американская D&M Holding Company подписали соглашение о создании совместного предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба Укроборонпрома.

Как указано в сообщении, соответствующий документ был подписан 11 июля в Риме, на полях Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC 2025).

"Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, который предусматривает создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора", - говорится в сообщении.

Предприятие будет расположено в Соединенных Штатах Америки и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для Сил обороны Украины.

Документ подписали генеральный директор "УОП" Олег Гуляк и СЕО D&M Holding Company Даниэл Пауэрс в присутствии Специального посланника США в Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, советника Президента Украины по стратегическим вопросам Александра Камышина, председателя наблюдательного совета Акционерного общества "УОП" Давида Ломджарии.

"Это принципиально важный шаг на пути к преодолению дефицита продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущает боеприпасная отрасль", - говорится в сообщении.

"Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить насущные потребности. Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории", - отметил гендиректор "УОП" Олег Гуляк.

Напомним:

Ранее сообщалось, что Airbus поможет Украине обслуживать собственную авиационную технику. Соответствующий меморандум с европейской компанией подписало акционерное общество "Украинская оборонная промышленность".

Также сообщалось, что "Украинская оборонная промышленность" заключило соглашение с канадской компанией Roshel о создании совместного производства бронемашин. Речь идет о производстве машин типа МРАП Roshel Senator.

"Украинская оборонная промышленность" (УОП) 15 февраля подписала меморандум о взаимопонимании с датской компанией Weibel Scientific.

"Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS, которая специализируется на разработке информационных системы для авиакосмического и военного секторов, подписали соглашение о развитии совместного предприятия.

Также сообщалось, что АО "Украинская оборонная промышленность" отчиталось о прибыли 1,309 млрд грн за 2024 год.