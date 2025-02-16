"Укроборонпром" подписал меморандум с датскими оружейниками Weibel Scientific

"Украинская оборонная промышленность" (УОП) 15 февраля подписала меморандум о взаимопонимании с датской компанией Weibel Scientific.

Церемония подписания состоялась на полях Мюнхенской конференции, сообщает пресс-служба украинской компании.

"Это укрепит обороноспособность Украины и будет способствовать более глубокой интеграции отечественной оборонки в европейскую оборонно-промышленную и инновационную базу", – говорят в "Укроборонпроме".

Отмечается, что сотрудничество с датскими оружейниками предусматривает возможности создания служб технического обслуживания и ремонта передовых радиолокационных решений Weibel в Украине, совместную разработку новых технологий, создание совместного предприятия, взаимодействие с учебными заведениями Дании и Украины и т.п.

"Это партнерство будет способствовать не только закрытию насущных потребностей Сил обороны сегодня, но и помогает дальнейшему развитию нашей радарной отрасли. Речь идет о возможности разрабатывать новые радиолокационные станции, которые сочетают наработки, полученные на поле боя, и передовые технологии", – заявил гендиректор "Укроборонпрома" Олег Гуляк.

Справка. Weibel Scientific – датская компания по разработке и изготовлению радиолокационных станций, которые используют непрерывное излучение сигнала.

Напомним:

"Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS, которая специализируется на разработке информационных системы для авиакосмического и военного секторов, подписали соглашение о развитии совместного предприятия.