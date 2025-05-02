Чистая прибыль "Укроборонпрома" превысила 1,3 миллиарда

АО "Украинская оборонная промышленность" отчиталось о прибыли 1,309 млрд грн за 2024 год.

Об этом сказано в пресс-релизе акционерного общества, передает Оборонка.

Часть прибыли выплатят в государственный бюджет в качестве дивидендов, а большинство суммы направят на финансирование изготовления вооружения, расширение производства, релокацию и создание новых мощностей.

В релизе также говорится, что в целом за 2024 год "Укроборонпром" увеличил производство втрое по сравнению с 2023 годом

Справка. АО "Укроборонпром" - крупнейшая государственная компания-производитель вооружений, которая объединяет около 100 предприятий. Они производят ракеты, боеприпасы, минометы, беспилотники, бронетехнику и ряд другой продукции для военных.

Напомним:

"Украинская оборонная промышленность" и французская компания Thales International SAS 15 февраля подписали соглашение о развитии совместного предприятия.