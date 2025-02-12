Авиакомпания Wizz Air возобновит полеты в Украину в течение шести недель в случае прекращения огня

Авиакомпания Wizz Air намерена возобновить полеты в Украину вскоре после объявления какого-либо прекращения огня с Россией, восстановив около 30 входящих маршрутов в течение шести недель.

Об этом пишет Reuters.

"У нас есть твердый план по перезапуску. Как только будет объявлено о прекращении огня, мы рассмотрим возможность", - сказал генеральный директор Йожеф Варади.

Он сказал, что, по оценкам Агентства авиационной безопасности Европейского Союза, для безопасного открытия воздушного пространства Украины понадобится от шести до восьми недель, и Wizz Air готовится к этому.

По словам Варади, в течение шести месяцев после завершения конфликта Wizz Air возобновит работу своих баз в Киеве и Львове, и сначала планирует поставлять на украинский рынок около 5 миллионов мест в год на 60 маршрутах.

До войны в 2021 году лоукостер Wizz Air был №3 на украинском рынке с долей 10,1%.

Напомним:

Лоукостер Wizz Air второй раз за шесть месяцев снизил прогноз прибыли, что привело к падению акций на 16% в начале торгов, поскольку компания пытается решить проблему посадки своих самолетов из-за проблем с двигателями.