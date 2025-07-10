UPG получила разрешение на аренду 34 заправок Коломойского

Антимонопольный комитет разрешил компании "Укрпалетсистем", которая входит в группу UPG бизнесмена Владимира Петренко, взять в аренду 34 автозаправки, которые связаны с сетью Avias группы "Приват".

Об этом сообщил глава АМКУ Павел Кириленко.

Речь идет о единых имущественных комплексах, принадлежащих компаниям, связанным с сетью АЗС Avias группы "Приват", в частности ООО "Текила Голд", "Скай Проект", "Сириус Голд" и другим.

Это уже вторая попытка UPG получить разрешение. Ранее АМКУ вернул поданные документы из-за их несоответствия требованиям к рассмотрению дел об экономической концентрации.

По данным ЭП, впоследствии под контроль UPG могут перейти не менее 400 АЗС группы "Приват".

Об этом подробнее читайте в тексте: Начало эпохи бедности: как падала нефтяная империя Коломойского и кому достанутся ее остатки

Напомним:

В октябре 2024 года малоизвестная фирма "Макс энерго Ресурс" Игоря Супруненко купила на аукционе "Приватбанка" 245 АЗС, которые контролировал ранее Игорь Коломойский.